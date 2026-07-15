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Η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης οργάνωσαν το πιο ρομαντικό ταξίδι στο Μιλάνο.

Μία ρομαντική απόδραση οργάνωσαν η Ήβη Αδάμου και ο Μιχάλης Κουινέλης, ταξιδεύοντας παρέα στο Μιλάνο.

Το ζευγάρι φαίνεται πως απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης, βόλτες, φαγητό και ψώνια στην πόλη, με την τραγουδίστρια να απαθανατίζει πολλές από τις στιγμές τους.

Συγκεκριμένα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η Ήβη Αβάμου δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στη βόρεια Ιταλία.

Μέσω Instagram stories μοιράστηκε στιγμές από τις κοινές τους δραστηριότητες, ενώ σε ξεχωριστή δημοσίευση απεικονίζεται να ποζάρει με θέα ολόκληρη την πόλη.

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Στην πρώτη της ανάρτηση εμφανίζεται με κόκκινο κραγιόν να απολαμβάνει τον ήλιο, αλλάζοντας σε κάθε της φωτογραφία τον μορφασμό και την γκριμάτσα της.

{https://www.instagram.com/p/Dayq-XZCLYT/?hl=el&img_index=1}

Σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα στα οποία εμφανίζεται η ίδια μέσα σε ένα μαύρο φόρεμα να ποζάρει με θέα το Μιλάνο.

{https://www.instagram.com/p/Da0WrD7CILj/?hl=el&img_index=1}

Η πιο τρυφερή φωτογραφία ωστόσο, ήταν αυτή με τον σύζυγό της, Μιχάλη Κουινέλη, ο οποίος σκύβει και την φιλά τρυφερά στο μάγουλο.