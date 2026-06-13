Η δημοφιλής τραγουδίστρια γύρισε πίσω στον χρόνο και μίλησε για την εμπειρία που έζησε σαν διαγωνιζόμενη στο X-Factor όπου κριτής ήταν και ο Γιώργος Θεοφάνους.

Η Ήβη Αδάμου βρέθηκε καλεσμένη «Στην αγκαλιά του Φάνη» για μια εναλλακτική συνέντευξη με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 12 Ιουνίου.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια γύρισε πίσω στον χρόνο και μίλησε για την εμπειρία που έζησε σαν διαγωνιζόμενη στο X-Factor όπου κριτής ήταν και ο Γιώργος Θεοφάνους.

«Νιώθω ότι η τηλεόραση πιο παλιά ήταν πιο σκληροπυρηνική και τα ονόματα που ήταν στις εκπομπές ήταν έντονες προσωπικότητες. Τότε coach μου ήταν ο κ. Θεοφάνους οπότε καταλαβαίνεις ότι, ναι, έπεσα στα πιο βαθιά. Δυο Κύπριοι μαζί συνεννοούνται απόλυτα. Τότε μου είχε θυμώσει κιόλας και μου έλεγε «ή θα μιλάς ελληνικά όπως πρέπει ή μίλα μόνο κυπριακά». Και το είχα πάρει τόσο προσωπικά που προσπάθησα πάρα πολύ να μην ακούγεται, όταν μιλάω, αυτή η βαριά προφορά που είναι μεταξύ ελληνικών και κυπριακών. Αλλά ήταν μόλις ένας δυο μήνες που είχα έρθει» αποκάλυψε η Ήβη Αδάμου.

«Από την αρχή μου έχει δώσει πάρα πολλά όλη αυτή η εμπειρία. Όταν γυρνάω δηλαδή πίσω, όλες οι δυσκολίες και όλες οι δοκιμασίες γίνονται τελικά για κάποιο λόγο. Κάπου σε οδηγούν. Μπορεί να το αντιλαμβάνεσαι μετά από καιρό και είναι μεγάλη αλήθεια» συμπλήρωσε, ακόμα, η Ήβη Αδάμου.

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