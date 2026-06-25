Το νέο επαγγελματικό βήμα της Γλυκερίας, η συνεργασία με τον Γιώργο Θεοφάνους και η άποψή της για την τραπ μουσική.

Η Γλυκερία βρίσκεται μπροστά από το νέο της επαγγελματικό βήμα καθώς πριν από λίγες ώρες υπόγραψε με τη νέα δισκογραφική εταιρεία, τη Heaven, επισφραγίζοντας παράλληλα τη συνεργασία της με τον Γιώργο Θεοφάνους.

Οι δύο καλλιτέχνες μίλησαν στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών με την Γλυκερία να αναφέρει αρχικά: «Μία συνεργασία εφ’ όλης της ύλης. Με το Γιώργος (σ.σ Θεοφάνους), γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, αλλά στη δισκογραφία δεν έχουμε κάνει κάτι ολοκληρωμένο μέχρι τώρα. Μέσω της Heaven και του κύριου Σταμούλη μας δίνεται η ευκαιρία να βρεθούμε μουσικά».

Από την πλευρά του, ο γνωστός συνθέτης μίλησε με ιδιαίτερη χαρά για την συνεργασία τους, αναφέροντας ορισμένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα που έκανε στο παρελθόν η ερμηνεύτρια.

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος της εκπομπής, θέλησε να μάθει το αν η νέα γενιά της μουσικής είναι κάτι που απασχολεί τους δύο καλλιτέχνες.

Η Γλυκερία απάντησε αρχικά: «Εγώ δεν τα παρακολουθώ τόσο στενά, κυρίως την τραπ, γιατί όταν είναι πολύ αιχμηρός ο λόγος δεν μου αρέσει καθόλου, με ενοχλεί δηλαδή, γιατί προσβάλλει διάφορα πράγματα, αλλά όλα τα νέα ρεύματα, όσο μπορώ τα παρακολουθώ, δεν τα ακολουθώ».

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Από την δική του πλευρά ο Γιώργος Θεοφάνους σχολίασε: «Μεγαλώσαμε με τους προηγούμενους να μελοποιούν Ρίτσο, Σεφέρη, Ελύτη… Οπότε τώρα πώς να ακούσω τον άλλον να βρίζει μέσα στο τραγούδι; Οτιδήποτε άλλο πέρα από ελληνικό τώρα…».

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 25 Ιουνίου στον αέρα της εκπομπής «Happy Day».