Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» ύστερα από 11 χρόνια πορείας.

Πιστή στο ραντεβού της ήταν και σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου, η Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία υποδέχθηκε με έναν διαφορετικό τρόπο τόσο τους συνεργάτες της, όσο και τους τηλεθεατές της.

Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» φέτος ολοκληρώνεται, ύστερα από 11 χρόνια πορείας με την παρουσιάστρια να αναλαμβάνει πλέον νέο project στην πρωινή ζώνη του σταθμού.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση άνοιξε σήμερα την εκπομπή και μοίρασε δώρα στους συνεργάτες της ως ευχαριστώ για την κοινή του πορεία.

Με αφορμή μάλιστα στην ολοκλήρωση του συγκεκριμένου project θέλησε να μοιραστεί μερικές από τις σκέψεις της και τις αλλαγές που επρόκειτο να ακολουθήσουν, λέγοντας: «Οι αλήθειες δεν θα είναι πια αλήθειες. Θα υπάρχει μέσα η λέξη αλήθεια γιατί αυτή μας οδηγεί πάντα και φως και ελπίδα και γέλιο και χαμόγελο. Οι ‘αλήθειες’ ολοκληρώνουν έναν κύκλο πετυχημένο… Πρέπει μα ολοκληρώνονται εκεί που αφήνεις πίσω την επιτυχία και όχι όταν κάτι αρχίζει να χάνει την αίγλη της επιτυχίας. Πάντα πρέπει να έχει τον ήλιο τον φωτεινό, αυτό που ολοκληρώνει…».

Παράλληλα, μίλησε για την μορφή που έχει πάρει πλέον η τηλεόραση, αναφέροντας πως όσες αλλαγές και να έλθουν η αίγλη της δεν μπορεί να χαθεί: «Η τηλεόραση διανύει μία πολύ δύσκολη περίοδο. Η αίγλη της δεν χάνεται αλλά φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές ενδεχομένως φέρνουν μεγάλες αναστατώσεις, σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας για όλους και το εννοώ».

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«Όταν είσαι ένα πρόσωπο φωτεινό και ειλικρινές με το τηλεοπτικό κοινό και είσαι ένα πρόσωπο με αξιοπρέπεια, πάντα προχωράς. Δεν είμαι σε θέση να μιλήσω περισσότερο, θέλω πάντα να είμαι ήρεμη όταν μιλάω για να μην χάνω το δίκιο μου και αυτό μου το είπε μία σπουδαία ελληνίδα παρουσιάστρια, δεν θα πω το όνομά της. Όταν μιλάμε με νεύρα χάνουμε το δίκιο μας. Έχουμε μιλήσει και με νεύρα, αυτό δεν αναιρεί οτιδήποτε και αν έχουμε κάνει…», κατέληξε η Ζήνα Κουτσελίνη.