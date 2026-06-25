Η αποκάλυψη της Τσιμτσιλή για την επικοινωνία που είχε με τη Φαίη.

Στο τέλος της εκπομπής Buongiorno και στη μεγάλη έκπληξη που προκάλεσε η απόφαση για το μέλλον της, αναφέρθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από το Happy Day.

Η παρουσιάστρια μίλησε για την επικοινωνία που είχε με τη Φαίη Σκορδά, αλλά και για τα συναισθήματα που της μετέφερε μετά από αυτήν τη δυσάρεστη εξέλιξη.

«Η Φαίη είχε την πεποίθηση ότι η εκπομπή θα συνεχιστεί»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή τόνισε πως η συγκεκριμένη εξέλιξη ήταν ιδιαίτερα αιφνιδιαστική, καθώς η Φαίη Σκορδά δεν είχε αντιληφθεί ότι υπήρχε αρνητικό κλίμα γύρω από τη συνεργασία της. Όπως ανέφερε, η παρουσιάστρια του Buongiorno ήταν κυρίως στεναχωρημένη, καθώς ήθελε να έχει ξεκάθαρη εικόνα τόσο για το δικό της μέλλον όσο και για τους συνεργάτες της.

«Η Φαίη είναι ένας άνθρωπος πολύ ειλικρινής, ήθελε να ξέρει τι συμβαίνει. Δεν το περίμενε, ήταν πολύ αιφνιδιαστικό και για εκείνη. Με τη Φαίη μιλήσαμε ανθρώπινα, όχι σε επίπεδο ρεπορτάζ», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως η ίδια της είχε εκφράσει λίγο καιρό πριν την ανησυχία της για την ανανέωση της συνεργασίας της, καθώς περίμενε ενημέρωση σχετικά με την ενεργοποίηση του «+1» συμβολαίου.

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Όπως εξήγησε η παρουσιάστρια του Happy Day, η Φαίη είχε την πεποίθηση ότι η εκπομπή θα συνεχιστεί, αφού δεν είχε λάβει μηνύματα που να την προετοιμάζουν για μια διαφορετική εξέλιξη. «Δεν είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Είχε την πεποίθηση ότι θα συνεχίσει», σημείωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.