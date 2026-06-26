Η εκπομπή ολοκληρώνει την πορεία της στο πρόγραμμα του MEGA.

Πέφτει σήμερα η αυλαία για την εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, με τη Φαίη Σκορδά να αποχαιρετά το τηλεοπτικό κοινό στην τελευταία εκπομπή της σεζόν.

Η παρουσιάστρια, εμφανώς συγκινημένη, καλωσόρισε τους συνεργάτες της και επιβεβαίωσε πως η σημερινή εκπομπή αποτελεί το τέλος του κύκλου της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής.

Με αφορμή το τραγούδι «Ταξίδι» της Μαρίνας Σπανού, που ακουγόταν στην έναρξη της εκπομπής, η Φαίη Σκορδά μοιράστηκε μια προσωπική ανάμνηση από την πρεμιέρα του «Buongiorno» το 2024.

Όπως αποκάλυψε, το ίδιο τραγούδι είχε ακουστεί και στην πρώτη εκπομπή πριν από δύο χρόνια.

«Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή. Θέλω να πω ότι με αυτό το τραγούδι της Μαρίνας Σπανού είχαμε ξεκινήσει και πριν δύο χρόνια, το 2024», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

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