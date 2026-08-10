Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ότι «Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο».

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού και τις δηλώσεις του σχετικά με τη σχέση της κυβέρνησής του με τα συμφέροντα.

Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ότι «Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο», χαρακτηρίζοντας τις συγκεκριμένες δηλώσεις προκλητικές.

Όπως ανέφερε, αρχικά θεωρήθηκε ότι πρόκειται για τίτλο κάποιας καλοκαιρινής επιθεώρησης, ωστόσο, όπως σημειώνει, η συγκεκριμένη φράση ειπώθηκε πράγματι από τον πρώην πρωθυπουργό στο πρώτο μέρος της συνέντευξής του.

Τα ερωτήματα που θέτει ο Παύλος Μαρινάκης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει ότι αναμένει τη συνέχεια της συνέντευξης, θέτοντας μια σειρά από ερωτήματα στον Αλέξη Τσίπρα.

Μεταξύ άλλων, διερωτάται ποιος άλλος πρωθυπουργός, ενώ είχε ήδη προκηρύξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή προκειμένου να ψηφιστεί ο Ποινικός Κώδικας, τον οποίο ο κ. Μαρινάκης χαρακτηρίζει αποτέλεσμα εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, επαναφέρει την υπόθεση του λεγόμενου «παραϋπουργείου Δικαιοσύνης» στο Μέγαρο Μαξίμου, επικαλούμενος παλαιότερη αναφορά του υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τσίπρα.

«Και, τελικά, αν όλα αυτά και πολλά ακόμα από τα "έργα" του, τα θεωρεί "σύγκρουση με τα συμφέροντα", τότε τί ακριβώς θα θεωρούσε συμβιβασμό;», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης.

«Ποιος χρηματοδοτεί το νέο κόμμα»;

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέτει ακόμη ερώτημα σχετικά με τη χρηματοδότηση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, διερωτώμενος «ποιός τελικά χρηματοδοτεί και μάλιστα πλουσιοπάροχα το νέο κόμμα;».

Ο κ. Μαρινάκης σημειώνει ότι, εφόσον ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει ερωτηθεί μέχρι σήμερα για το συγκεκριμένο ζήτημα, θα μπορούσε να απαντήσει σε κάποια επόμενη συνέντευξη.

Κλείνοντας, κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιχειρεί μέσα από τις δημόσιες παρεμβάσεις του να παρουσιάσει μια διαφορετική εκδοχή της κυβερνητικής του περιόδου.

«Μέχρι τότε, ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να συνεχίσει να δίνει συνεντεύξεις σε προστατευμένα περιβάλλοντα με έναν και μόνο στόχο: να ξαναγράψει την ιστορία», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και καταλήγει με αιχμή προς τον πρώην πρωθυπουργό: «Το κακό για εκείνον είναι ότι η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει».