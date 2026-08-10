Τα δίκτυα ηλεκτροδότησης δεν έχουν το κατά Παύλο Μαρινάκη «τεκμήριο της αθωότητας», όπως οι κατηγορούμενοι βουλευτές της Ν.Δ., οι οποίοι γι’ αυτόν τον λόγο θα είναι πάλι υποψήφιοι.

Είναι βάσιμο το αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής για προσωρινή αναστολή λειτουργίας του αιολικού πάρκου στο «Μαύρο Σπιθάρι» και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε όλο το ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μέσης τάσης που συνδέεται με αυτό.

Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι η μεγάλη πυρκαγιά που έκαψε 110.000 στρέμματα στη Βοιωτία και κυρίως στην Αττική ξεκίνησε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης που συνδέει το εν λόγω αιολικό πάρκο. Τα δίκτυα ηλεκτροδότησης δεν έχουν το κατά Παύλο Μαρινάκη «τεκμήριο της αθωότητας», όπως οι κατηγορούμενοι βουλευτές της Ν.Δ., οι οποίοι γι’ αυτόν τον λόγο θα είναι πάλι υποψήφιοι. Συνεπώς, είναι λογικό να σταματήσει προσωρινά η λειτουργία του, μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, μην τυχόν και έχουμε τα ίδια.

Το τεκμήριο αθωότητας όμως έχουν ο ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου, ο μηχανικός που υπέγραψε τη μελέτη (και δήμαρχος Στυλίδας) και ο κατασκευαστής ηλεκτροτεχνίτης, αλλά προφυλακίστηκαν. Ηταν ύποπτοι φυγής; Μπορούσαν να αλλοιώσουν στοιχεία της δικογραφίας; Υπήρχε ο κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων κατά την περίοδο μεταξύ ανάκρισης και δίκης, ήτοι να ξαναστήσουν κάποιο ελαττωματικό δίκτυο; Να σημειώσουμε εδώ ότι η φυλάκιση –έστω και αν βάζουμε το «προ»– είναι άγριο πράγμα, πολύ χειρότερο από το να μην είναι κάποιος υποψήφιος με το κυβερνών κόμμα. Τα τελευταία χρόνια έγινε πολύ μυστήρια η ιεράρχηση αξιών και δικαιωμάτων.

Από το αναλυτικό ρεπορτάζ της «Κ» προκύπτει ότι «πολύ ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ταλάντωση των ηλεκτροφόρων αγωγών. Ετσι, είτε οι αγωγοί ήρθαν σε επαφή προκαλώντας βραχυκύκλωμα είτε πλησίασαν σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημιουργηθεί ηλεκτρικό τόξο» (7.8.2026). Συμβαίνουν αυτά και οι πιθανότητες καταστροφής μεγεθύνονται εκθετικώς όταν υπάρχουν κακοτεχνίες. Αλλά εδώ αρχίζουν άλλα μυστήρια. Σε μια εποχή που η κυβέρνηση υπόσχεται την –πολύ ακριβή– υπογειοποίηση όλου του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος για να αποφεύγονται τέτοιες καταστροφές, αυτό το ιδιωτικό δίκτυο, που αδειοδοτήθηκε και άρχισε να λειτουργεί το 2026, είχε και ένα εναέριο κομμάτι, απ’ όπου, κατά τα φαινόμενα, ξεκίνησε η μεγα-πυρκαγιά. Προφανώς το έφτιαξαν εναέριο, για να το θάψουν μετά.

Ας μην ανησυχούμε, όμως. Ύστερα από επτά χρόνια και (τουλάχιστον) 110.000 στρέμματα καμένου δάσους, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου προανήγγειλε «την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Χαρακτήρισε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο «παρωχημένο» και σημείωσε ότι έχει έρθει η ώρα να κλείσουν τα κενά της νομοθεσίας» («Καθημερινή», 7.8.2026).

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(Ο Πάσχος Μανδραβέλης είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Η Καθημερινή")