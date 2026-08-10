Όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία του ΚΕΑΟ τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ έφτασαν τα 52,4 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενώ κατά 640 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα χρέη των αγροτών-ελεύθερων επαγγελματιών μέσα σε ένα τρίμηνο.

Ανεξέλεγκτη πορεία καταγράφουν τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία. Μάλιστα εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες αδυνατούν να βγουν στη σύνταξη.

Όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία του ΚΕΑΟ τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ έφτασαν τα 52,4 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενώ κατά 640 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα χρέη των αγροτών-ελεύθερων επαγγελματιών μέσα σε ένα τρίμηνο.

Να σημειωθεί ότι οι οφειλές στο ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ έφτασαν τα 52,4 δισ ευρώ το β’ τρίμηνο του 2026 από 51,7 δισ. ευρώ που ήταν το α’ τρίμηνο 2026.

Εξάλλου, επειδή οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση του ισχύοντος ν. 5078/2023 πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο εκάστου ασφαλισμένου, είναι λίγοι αυτοί που κατάφεραν τελικά να υπαχθούν προκειμένου να λάβουν σύνταξη ρυθμίζοντας και τις οφειλές τους.

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Η προϋπόθεση για το ύψος των καταθέσεων, καθώς και η συναίνεσή τους για την άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου, αποθαρρύνουν τους περισσότερους να κάνουν χρήση τής ρύθμισης, όπως αναφέρει η ΕΝΥΠΕΚ του Αλέξη Μητρόπουλου.

Η παρακράτηση του 60% της σύνταξης μέχρι η οφειλή να μειωθεί στο ποσό των 20.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και στο ποσό των 10.000 ευρώ για τους αγρότες, τους οδηγεί να συμπεριλαμβάνονται στους «φτωχούς συνταξιούχους» («poor pensioners»).

Στην πραγματικότητα πάνω από 300.000 ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες αδυνατούν να βγουν στη σύνταξη ενώ από την τελευταία ρύθμιση για τις οφειλές στον ΕΦΚΑ ωφελήθηκαν μόνο ελάχιστοι ασφαλισμένοι. Οι περισσότεροι χάνουν σημαντικό χρόνο ασφαλιστικού βίου που θα ήταν χρήσιμος για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή χάνουν χρήματα από την τελικώς καταβαλλόμενη σύνταξη λόγω τής αναγκαστικής επιλογής τής 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας με χαμηλότερες εισφορές.