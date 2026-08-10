Την είδηση γνωστοποίησε ο Παλλεσβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι του νησιού εξαιτίας της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού.

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στη Λέσβο η είδηση του θανάτου του κτηνοτρόφου, από χωριό της βόρειας Λέσβου, με την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα να εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη.

Την είδηση γνωστοποίησε ο Παλλεσβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι του νησιού εξαιτίας της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού.

Σύμφωνα με τον Φορέα, ο Παναγιώτης είχε προηγουμένως βρεθεί αντιμέτωπος με την υποχρεωτική θανάτωση του κοπαδιού του, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της ζωονόσου.

Η απώλεια του ανθρώπου αυτού έρχεται να υπενθυμίσει με τον πιο δραματικό τρόπο ότι πίσω από τις ανακοινώσεις για θανατώσεις ζώων, τις εκτροφές που τίθενται σε περιορισμό και τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού υπάρχουν άνθρωποι και οικογένειες που δοκιμάζονται σκληρά.

Για έναν κτηνοτρόφο, ένα κοπάδι δεν είναι απλώς ένα σύνολο ζώων ή ένα περιουσιακό στοιχείο. Είναι αποτέλεσμα πολυετούς εργασίας, βασική πηγή εισοδήματος, οικογενειακή παράδοση και καθημερινός τρόπος ζωής. Η ξαφνική απώλειά του μπορεί να δημιουργήσει ένα τεράστιο οικονομικό και επαγγελματικό κενό, ενώ η ψυχολογική επιβάρυνση για τον ίδιο και την οικογένειά του μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

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Ο Παλλεσβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα ζητά από την Πολιτεία να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό των πληγέντων κτηνοτρόφων, με άμεσες και επαρκείς αποζημιώσεις, αλλά και με ουσιαστική στήριξη των ανθρώπων που καλούνται να διαχειριστούν τις συνέπειες της καταστροφής.

Παράλληλα, ο Φορέας ζητά να εξεταστούν όλα τα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Λέσβο και, εφόσον προκύψουν ευθύνες, αυτές να διερευνηθούν και να αποδοθούν, με σεβασμό στην οικογένεια του εκλιπόντος.

«Δεν χάθηκε απλώς ένα κοπάδι. Χάθηκε ένας άνθρωπος», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Παλλεσβιακού Φορέα Πρωτογενούς Τομέα.

Η είδηση του θανάτου του Παναγιώτη έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του, σε μια περίοδο κατά την οποία η κτηνοτροφία στη Λέσβο βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις δυσκολότερες δοκιμασίες των τελευταίων ετών.

Ο Παλλεσβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Ο Πανλαρισαϊκός Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του κτηνοτρόφου από τη Λέσβο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά τον σφαγιασμό του κοπαδιού του λόγω αφθώδους πυρετού.

Η ανακοίνωση συνεχίζει αναφέροντας τα εξής: Ένας άνθρωπος που έχασε μέσα σε λίγες στιγμές το κοπάδι του, τη δουλειά του, τον κόπο μιας ολόκληρης ζωής και ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Η απώλεια ενός ανθρώπου αποτελεί πάνω απ’ όλα μια μεγάλη ανθρώπινη τραγωδία.

Ο Πανλαρισαϊκός Αγροκτηνοτροφικός Σύλλογος στέκεται με σεβασμό και αλληλεγγύη δίπλα στην οικογένεια και στους ανθρώπους του εκλιπόντος.