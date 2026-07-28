Η υπογεννητικότητα συνεχίζει να βάζει λουκέτο σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας.

Την αναστολή λειτουργίας έξι Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2026-2027 αποφάσισαν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, λόγω μηδενικών ή ανεπαρκών εγγραφών μαθητών.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου αναστέλλεται η λειτουργία των εξής Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου Νηπιαγωγείο Καταρράκτη Χίου, λόγω μηδενικών εγγραφών μαθητών και Νηπιαγωγείο Συκιάδας Χίου, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου μαθητικού δυναμικού.

Παράλληλα, δεν θα λειτουργήσει ούτε το Νηπιαγωγείο Σκαλοχωρίου Λέσβου, καθώς καταγράφηκε μηδενικός αριθμός εγγραφών για τη νέα σχολική χρονιά. Αντίστοιχα, με απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων αναστέλλεται η λειτουργία τριών Νηπιαγωγείων στη Λευκάδα, λόγω έλλειψης του προβλεπόμενου αριθμού εγγραφών. Πρόκειται για το Νηπιαγωγείο Καλάμου Λευκάδας, Νηπιαγωγείο Αγίου Πέτρου Λευκάδας, Νηπιαγωγείο Μαραντοχωρίου Λευκάδας. Οι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες δεν θα ανοίξουν τις πόρτες τους τον Σεπτέμβριο, καθώς ο αριθμός των εγγεγραμμένων νηπίων δεν επαρκεί για τη λειτουργία τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.