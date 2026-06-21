Η δημογραφική κρίση αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, όμως τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώνεται, αλλά επιδεινώνεται και μάλιστα με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι το 2025 καταγράφηκαν μόλις 65.594 γεννήσεις, όταν το 2012 - η τελευταία χρονιά κατά την οποία οι γεννήσεις στην Ελλάδα ξεπέρασαν το ψυχολογικό όριο των 100.000 - είχαν ανέλθει σε 100.371.
Τα στοιχεία της τελευταίας 14ετίας αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο το μέγεθος του προβλήματος. Οι γεννήσεις είναι σήμερα κατά 34.777 λιγότερες σε σχέση με το 2012, καταγράφοντας μείωση 34,6%. Την ίδια στιγμή το πρόβλημα γιγαντώνεται αν λάβουμε υπόψη τους θανάτους, οι οποίοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις μέσα σε αυτά τα 14 χρόνια κατά περισσότερους από μισό εκατομμύριο ανθρώπους.
Σχεδόν 35.000 λιγότερες γεννήσεις
Το 2012 είχαν καταγραφεί 100.371 γεννήσεις. Έκτοτε ο αριθμός τους ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία, με μοναδικές φωτεινές εξαιρέσεις τα έτη 2016, 2020 και 2021.
Το 2025 οι γεννήσεις υποχώρησαν στις 65.594, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση της εξεταζόμενης περιόδου.
Η μείωση σε σχέση με το 2012 ανέρχεται σε 34.777 γεννήσεις ή 34,6%. Με άλλα λόγια, σήμερα γεννιούνται μόλις δύο στα τρία παιδιά που γεννιούνταν το 2012.
Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα της τελευταίας τετραετίας. Από τις 85.346 γεννήσεις του 2021, η χώρα βρέθηκε στις 65.594 το 2025, χάνοντας σχεδόν 20.000 γεννήσεις μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια.
Η επιδείνωση γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν εξεταστεί ο ρυθμός της πτώσης. Ενώ από το 2012 έως το 2021 οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά περίπου 15%, από το 2021 έως το 2025 η πτώση έφτασε το 23%, γεγονός που δείχνει ότι η δημογραφική κρίση όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά επιταχύνεται.
Οι καταγεγραμμένες γεννήσεις από το 2012 έως το 2025:
2012 - 100.371
2013 - 94.134
2014 - 92.149
2015 - 91.847
2016 - 92.898
2017 - 88.553
2018 - 86.440
2019 - 83.756
2020 - 84.764
2021 - 85.346
2022 - 76.095
2023 - 71.455
2024 - 68.467
2025 - 65.594
Οι θάνατοι παραμένουν πολύ περισσότεροι από τις γεννήσεις
Την ίδια στιγμή, οι θάνατοι εξακολουθούν να κινούνται σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τις γεννήσεις.
Το 2025 καταγράφηκαν 121.566 θάνατοι έναντι 65.594 γεννήσεων, γεγονός που μεταφράζεται σε αρνητικό φυσικό ισοζύγιο 55.972 ατόμων μέσα σε έναν μόνο χρόνο.
Με άλλα λόγια, για κάθε 100 ανθρώπους που πέθαναν στη χώρα αντιστοιχούσαν 54 γεννήσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση των θανάτων μετά την πανδημία, τα επίπεδα παραμένουν κοντά σε εκείνα της προ πανδημίας περιόδου. Αυτό δείχνει ότι η διεύρυνση του δημογραφικού ελλείμματος δεν οφείλεται πλέον τόσο στην αύξηση των θανάτων, όσο στη συνεχή μείωση των γεννήσεων.
Οι καταγεγραμμένοι θάνατοι από το 2012 έως το 2015:
- 2012 - 116.668
- 2013 - 111.794
- 2014 - 113.740
- 2015 - 121.183
- 2016 - 118.788
- 2017 - 124.495
- 2018 - 120.291
- 2019 - 124.954
- 2020 - 131.025
- 2021 - 143.904
- 2022 - 140.792
- 2023 - 128.097
- 2024 - 126.916
- 2025 - 121.566
Πάνω από μισό εκατομμύριο η φυσική μείωση του πληθυσμού
Εάν αθροιστούν τα ετήσια ισοζύγια γεννήσεων και θανάτων από το 2012 έως και το 2025, προκύπτει ότι οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις κατά 562.344 άτομα. Πρόκειται για αριθμό μεγαλύτερο από τον συνολικό πληθυσμό της Πάτρας, του Ηρακλείου και της Λάρισας μαζί.
Το δημογραφικό έλλειμμα ήταν ήδη αρνητικό το 2012, όταν οι θάνατοι υπερέβαιναν τις γεννήσεις κατά 16.297 άτομα. Έκτοτε όχι μόνο δεν περιορίστηκε, αλλά διευρύνθηκε σημαντικά, φτάνοντας το 2025 στα 55.972 άτομα, δηλαδή σε επίπεδο υπερτριπλάσιο σε σχέση με πριν από δεκατρία χρόνια.
Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι το δημογραφικό δεν αποτελεί μια μελλοντική πρόκληση, αλλά μια κρίση που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, επηρεάζοντας το μέγεθος, τη σύνθεση και τις αναπτυξιακές προοπτικές του πληθυσμού της χώρας.