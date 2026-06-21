Πληθυσμό μεγαλύτερο από εκείνον της Πάτρας, του Ηρακλείου και της Λάρισας μαζί έχασε δημογραφικά η Ελλάδα από το 2012 έως το 2025. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνουν το μέγεθος της δημογραφικής κρίσης, με τις γεννήσεις να καταγράφουν πτώση 34,6% μέσα σε 14 χρόνια.

Η δημογραφική κρίση αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, όμως τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώνεται, αλλά επιδεινώνεται και μάλιστα με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι το 2025 καταγράφηκαν μόλις 65.594 γεννήσεις, όταν το 2012 - η τελευταία χρονιά κατά την οποία οι γεννήσεις στην Ελλάδα ξεπέρασαν το ψυχολογικό όριο των 100.000 - είχαν ανέλθει σε 100.371.

Τα στοιχεία της τελευταίας 14ετίας αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο το μέγεθος του προβλήματος. Οι γεννήσεις είναι σήμερα κατά 34.777 λιγότερες σε σχέση με το 2012, καταγράφοντας μείωση 34,6%. Την ίδια στιγμή το πρόβλημα γιγαντώνεται αν λάβουμε υπόψη τους θανάτους, οι οποίοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις μέσα σε αυτά τα 14 χρόνια κατά περισσότερους από μισό εκατομμύριο ανθρώπους.

Σχεδόν 35.000 λιγότερες γεννήσεις

Το 2012 είχαν καταγραφεί 100.371 γεννήσεις. Έκτοτε ο αριθμός τους ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία, με μοναδικές φωτεινές εξαιρέσεις τα έτη 2016, 2020 και 2021.

Το 2025 οι γεννήσεις υποχώρησαν στις 65.594, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση της εξεταζόμενης περιόδου.

Η μείωση σε σχέση με το 2012 ανέρχεται σε 34.777 γεννήσεις ή 34,6%. Με άλλα λόγια, σήμερα γεννιούνται μόλις δύο στα τρία παιδιά που γεννιούνταν το 2012.

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Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα της τελευταίας τετραετίας. Από τις 85.346 γεννήσεις του 2021, η χώρα βρέθηκε στις 65.594 το 2025, χάνοντας σχεδόν 20.000 γεννήσεις μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια.

Η επιδείνωση γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν εξεταστεί ο ρυθμός της πτώσης. Ενώ από το 2012 έως το 2021 οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά περίπου 15%, από το 2021 έως το 2025 η πτώση έφτασε το 23%, γεγονός που δείχνει ότι η δημογραφική κρίση όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά επιταχύνεται.

Οι καταγεγραμμένες γεννήσεις από το 2012 έως το 2025:

2012 - 100.371

2013 - 94.134

2014 - 92.149

2015 - 91.847

2016 - 92.898

2017 - 88.553

2018 - 86.440

2019 - 83.756

2020 - 84.764

2021 - 85.346

2022 - 76.095

2023 - 71.455

2024 - 68.467

2025 - 65.594

Οι θάνατοι παραμένουν πολύ περισσότεροι από τις γεννήσεις

Την ίδια στιγμή, οι θάνατοι εξακολουθούν να κινούνται σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τις γεννήσεις.

Το 2025 καταγράφηκαν 121.566 θάνατοι έναντι 65.594 γεννήσεων, γεγονός που μεταφράζεται σε αρνητικό φυσικό ισοζύγιο 55.972 ατόμων μέσα σε έναν μόνο χρόνο.

Με άλλα λόγια, για κάθε 100 ανθρώπους που πέθαναν στη χώρα αντιστοιχούσαν 54 γεννήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση των θανάτων μετά την πανδημία, τα επίπεδα παραμένουν κοντά σε εκείνα της προ πανδημίας περιόδου. Αυτό δείχνει ότι η διεύρυνση του δημογραφικού ελλείμματος δεν οφείλεται πλέον τόσο στην αύξηση των θανάτων, όσο στη συνεχή μείωση των γεννήσεων.

Οι καταγεγραμμένοι θάνατοι από το 2012 έως το 2015:

2012 - 116.668

2013 - 111.794

2014 - 113.740

2015 - 121.183

2016 - 118.788

2017 - 124.495

2018 - 120.291

2019 - 124.954

2020 - 131.025

2021 - 143.904

2022 - 140.792

2023 - 128.097

2024 - 126.916

2025 - 121.566

Πάνω από μισό εκατομμύριο η φυσική μείωση του πληθυσμού

Εάν αθροιστούν τα ετήσια ισοζύγια γεννήσεων και θανάτων από το 2012 έως και το 2025, προκύπτει ότι οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις κατά 562.344 άτομα. Πρόκειται για αριθμό μεγαλύτερο από τον συνολικό πληθυσμό της Πάτρας, του Ηρακλείου και της Λάρισας μαζί.

Το δημογραφικό έλλειμμα ήταν ήδη αρνητικό το 2012, όταν οι θάνατοι υπερέβαιναν τις γεννήσεις κατά 16.297 άτομα. Έκτοτε όχι μόνο δεν περιορίστηκε, αλλά διευρύνθηκε σημαντικά, φτάνοντας το 2025 στα 55.972 άτομα, δηλαδή σε επίπεδο υπερτριπλάσιο σε σχέση με πριν από δεκατρία χρόνια.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι το δημογραφικό δεν αποτελεί μια μελλοντική πρόκληση, αλλά μια κρίση που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, επηρεάζοντας το μέγεθος, τη σύνθεση και τις αναπτυξιακές προοπτικές του πληθυσμού της χώρας.