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Πρόκειται για 35 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο.

Μια ακόμα διάσωση μεταναστών ολοκληρώθηκε απόψε ανοιχτά της Γαύδου.

Πρόκειται για 35 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο 1,2 ναυτικά μίλια δυτικά, νοτιοδυτικά του νησιού, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Τους μετανάστες εντόπισε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και αυτήν την ώρα μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.

Την επιχείρηση που έγινε με καλό καιρό συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

Με τη νέα αυτή λέμβο, οι μετανάστες που έφτασαν σε λιγότερο από 24 ώρες σε Κρήτη και Γαύδο, έφτασαν τους 135.

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Λιμενικές αρχές και Frontex βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν νέες αφίξεις καθως η Κρήτη και η Γαύδος έχουν γίνει βασικές πύλες εισόδου μεταναστών.

Είναι χαρακτηριστικό πως το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε περίπου 198 περιστατικά έφτασαν στην Κρήτη 8.900 μετανάστες και πρόσφυγες.