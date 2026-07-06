Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των δυνάμεων διάσωσης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Όρμου Ισιδώρου στη Σάμο, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), μετά από περιστατικό αποβίβασης μεταναστών από λέμβο σε βραχώδη ακτή.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η σορός ενός άνδρα από ιδιώτη δύτη. Η σορός μεταφέρθηκε αρχικά με σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης στο λιμάνι του Καρλοβάσου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

Στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις του Λιμενικού, με ένα πλωτό περιπολικό και ένα παράκτιο περιπολικό σκάφος, καθώς και σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Από αέρος συνδράμει ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 21 άτομα, τα οποία περισυνελέγησαν από το πλωτό περιπολικό του Λιμενικού, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοούμενους. Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των δυνάμεων διάσωσης.