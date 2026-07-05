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Συναγερμός σήμανε στην Ελληνική Αστυνομία.

Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη στο Παγκράτι.

Ο συναγερμός σήμανε στην Ελληνική Αστυνομία μετά από κλήση για έντονη δυσοσμία από το διαμέρισμα στο οποίο έμεναν δυο αδέλφια τα οποία φέρεται να αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα.

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα βρήκαν μια σορό σε προχωρημένη σήψη τυλιγμένη σε σεντόνι και έναν άνδρα 63 ετών ο οποίος βρισκόταν στο διαμέρισμα και ήταν σε παραλογισμό.

Ο 63χρονος έχει προσαχθεί και εξετάζεται, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη αν υπάρχει εγκληματική ενέργεια ή αν ο θάνατος προέρχεται από παθολογικά αίτια.

Απάντησεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση και οι έρευνες των Αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη.