Νεκρός 40χρονος ορειβάτης - Σώος ο φίλος του.

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που στήθηκε στο φαράγγι Τρύφου, στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέσυραν έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ένας δεύτερος διασώθηκε ζωντανός ύστερα από πολύωρη επιχείρηση σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το βράδυ της Τετάρτης 1ης Ιουλίου το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε για την παρουσία ενός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, αλλά και για έναν ακόμη εγκλωβισμένο σε δυσπρόσιτο σημείο μέσα στο φαράγγι Τρύφου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djo1iarf7vb5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν 25 πυροσβέστες, η ομάδα Ορμητικών Νερών της 6ης ΕΜΑΚ, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας και Διάσωσης της 5ης και της 6ης ΕΜΑΚ, ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να εντοπιστούν οι δύο άνδρες και να ολοκληρωθεί η επιχείρηση με ασφάλεια.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2072405149327450272{

{https://exchange.glomex.com/video/v-djo0dhlt1pvd?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έπειτα από πολύωρες προσπάθειες, οι διασώστες κατάφεραν τις πρωινές ώρες της Πέμπτης να προσεγγίσουν και να απεγκλωβίσουν τον έναν άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε ζωντανός σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο του φαραγγιού. Οι έρευνες συνεχίστηκαν και λίγες ώρες αργότερα, όταν οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν ακόμη άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Αφού τον ανέσυραν από το δύσκολο σημείο, τον μετέφεραν σε ασφαλές και προσβάσιμο χώρο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2072646510886486266}