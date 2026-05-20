Ο ορειβάτης κινήθηκε προς την κορυφή του Ολύμπου και χάθηκαν τα ίχνη του.

Επιχείρηση έρευνας είναι σε εξέλιξη στον Όλυμπο, για τον εντοπισμό ορειβάτη που αγνοείται τις τελευταίες ώρες.

Ο ορειβάτης, ένας αλλοδαπός περίπου 25 ετών, ανέβηκε από το καταφύγιο προς την κορυφή του Ολύμπου και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στην Αστυνομία και λίγο μετά τις 17:00 της Τετάρτης ενημερώθηκε η Πυροσβεστική, που διεξάγει επιχείρηση για τον εντοπισμό του ορειβάτη.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, Ορειβατική Ομάδα Έρευνας- Διάσωσης από τη 2η και 8η ΕΜΑΚ και ομάδα drones, για την παροχή συνδρομής στην ΕΛ.ΑΣ.

