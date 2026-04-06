Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 61χρονος άνδρας από αδρευτικό κανάλι στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, όταν το Ι.Χ αυτοκίνητό του έπεσε μέσα στο νερό.

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποίησε το μεσημέρι της Δευτέρας, 06/04, η αστυνομία, όταν το όχημα εντοπίστηκε μέσα στο αδρευτικό κανάλι. Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες, καθώς και άνδρες της 2ης ομάδας ορμητικών νερών της ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας είχε δηλωθεί αγνοούμενος από το απόγευμα της Κυριακής, 05/04.

Τα αίτια της πτώσης διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

