Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν έντονα την Τετάρτη, καταγράφοντας απώλειες άνω του 2%, μετά τις νέες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο πόλεμος με το Ιράν «θα τελειώσει πολύ γρήγορα». Παρά τη βραχυπρόθεσμη αποκλιμάκωση που αποτυπώθηκε στις αγορές, οι αναλυτές εξακολουθούν να προειδοποιούν για σοβαρούς κινδύνους στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, καθώς οι διαταραχές στη Μέση Ανατολή παραμένουν.

Το Μπρεντ υποχώρησε κατά 2,5%, στα 108,52 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό σημείωσε πτώση 2,3%, στα 101,81 δολάρια.

Η αγορά επηρεάστηκε από τις ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά και τις δηλώσεις του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις επαφές. Ωστόσο, ο Τραμπ επανέφερε την αβεβαιότητα, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστεί να πλήξουν ξανά το Ιράν, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι είχε φτάσει μία ώρα πριν από την έγκριση στρατιωτικής επιχείρησης που τελικά αναβλήθηκε.

Παρά την πτώση των τιμών, οι αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί για τη μεσοπρόθεσμη πορεία της αγοράς. Ο αναλυτής της LSEG, Εμρίλ Τζαμίλ, σημείωσε ότι ακόμη και στην περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, η παραγωγή δύσκολα θα επιστρέψει άμεσα στα προπολεμικά επίπεδα, αφήνοντας περιθώρια για νέα άνοδο των τιμών.

Η Citi εκτιμά ότι το Μπρεντ μπορεί να κινηθεί βραχυπρόθεσμα έως και τα 120 δολάρια το βαρέλι, υποστηρίζοντας ότι η αγορά υποτιμά τον κίνδυνο παρατεταμένων διαταραχών στην προσφορά. Ακόμη πιο επιθετική είναι η πρόβλεψη της Wood Mackenzie, η οποία εκτιμά ότι οι τιμές θα μπορούσαν να προσεγγίσουν ακόμη και τα 200 δολάρια σε περίπτωση που τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά έως το τέλος του έτους.

Την ίδια στιγμή, αναλυτές της PVM προειδοποιούν ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου ενδέχεται να υποχωρήσουν σε κρίσιμα επίπεδα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι αγορές δείχνουν μέχρι στιγμής αξιοσημείωτη ψυχραιμία απέναντι στους γεωπολιτικούς κινδύνους.

Ενδεικτική της πίεσης στην προσφορά είναι και η περιορισμένη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Τρεις υπερδεξαμενόπλοια διέσχιζαν την Τετάρτη το πέρασμα μεταφέροντας συνολικά 6 εκατ. βαρέλια πετρελαίου προς τις ασιατικές αγορές, έπειτα από αναμονή άνω των δύο μηνών στον Κόλπο. Ωστόσο, ο αριθμός των διελεύσεων παραμένει αισθητά χαμηλότερος σε σχέση με τα περίπου 130 πλοία ημερησίως πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Οι χώρες επιχειρούν να καλύψουν το κενό στην προσφορά μέσω εμπορικών και στρατηγικών αποθεμάτων, ενώ οι αμερικανικές αποθήκες αργού αναμένεται να έχουν μειωθεί κατά περίπου 3,4 εκατ. βαρέλια, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω σύσφιξη της αγοράς.

Παράλληλα, η Βρετανία χαλάρωσε ορισμένες κυρώσεις προκειμένου να επιτρέψει εισαγωγές ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών που έχουν παραχθεί από ρωσικό αργό σε τρίτες χώρες, ενώ τα στοιχεία έδειξαν ότι οι εξαγωγές και η παραγωγή πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας υποχώρησαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα τον Μάρτιο.