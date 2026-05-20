Αντιμέτωπη με ένα κύμα ακραίας ζέστης βρίσκεται η Ινδία, καθώς, όπως ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, η θερμοκρασία αγγίζει τους 48 βαθμούς Κελσίου εξαιτίας του φαινομένου Ελ Νίνιο.

Οι μετεωρολόγοι καλούν τους πολίτες να βρίσκονται σε επαγρύπνηση μπροστά σε εν δυνάμει σφοδρά κύματα ζέστης στο βορειοδυτικό και κεντρικό τμήμα της πιο πυκνοκατοικημένης χώρας του κόσμου. «Να λαμβάνετε προληπτικά μέτρα παραμένοντας ενυδατωμένοι και δροσεροί», επισημαίνουν οι ειδικοί, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μηνύματα ευαισθητοποίησης.

Σύμφωνα με τα μητρώα των θερμοκρασιών της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ινδίας, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε χθες ήταν 48,2 βαθμοί Κελσίου στην πόλη Μπάντα, στην πολιτεία Ούταρ Πραντές, σε απόσταση 450 χλμ. βορειοανατολικά από το Νέο Δελχί.

Στο Νέο Δελχί, ο υδράργυρος άγγιξε τους 44,4 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερα από το εθνικό ρεκόρ των 51 βαθμών Κελσίου που καταγράφηκε το 2016 στο Φαλόδι, στο Ρατζαστάν.

Στα τέλη Απριλίου, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποίησε πως η ανάπτυξη ενός επεισοδίου Ελ Νίνιο είναι «ολοένα και πιθανότερη» από τα μέσα του 2026.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδίας δεν συνδέει απόλυτα τις τωρινές υψηλές θερμοκρασίες με το Ελ Νίνιο. Δίνει έμφαση στην έρευνα για προηγούμενα επεισόδια, συμπεριλαμβανομένης μιας μελέτης του 2022 σχετικά με τον τρόπο που κατά το παρελθόν το Ελ Νίνιο είχε επηρεάσει «φαινόμενα ακραίων θερμοκρασιών σε όλη την Ινδία και είχε εντείνει τις συνθήκες καύσωνα».

Το πιο πρόσφατο επεισόδιο Ελ Νίνιο, το 2023 και το 2024, είχε καταστήσει αυτά τα έτη τα θερμότερα που είχαν ποτέ καταγραφεί. Την 27η Απριλίου, τα στοιχεία της πλατφόρμας AQI κατέδειξαν πως οι 50 θερμότερες πόλεις του πλανήτη βρίσκονταν όλες στην Ινδία.

«Σε αυτές τις 50 πόλεις, η μέση μέγιστη θερμοκρασία εκείνη την ημέρα έφτασε τους 44,7 βαθμούς Κελσίου. Η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία στον κατάλογο αυτό –41,9 βαθμοί Κελσίου στο Σολαπούρ– θα θεωρούνταν έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας οπουδήποτε στην Ευρώπη», σύμφωνα με την πλατφόρμα.