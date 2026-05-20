Όσα αποκάλυψε η Τζούλια Νόβα για τη σχέση της με το σύζυγό της και τη μητρότητα.

Συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» παραχώρησε η Τζούλια Νόβα, η οποία εκτός των άλλων, αναφέρθηκε στον σύντροφό της, τη μητρότητα και το δερματικό πρόβλημα που αντιμετώπισε πρόσφατα στα μάτια.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου στον αέρα της εκπομπής.

Μιλώντας αρχικά για την υγεία της ανέφερε: «Είχα περάσει ένα θεματάκι με την επιδερμίδα μου.. Είπα να χρησιμοποιήσω μία κρεμούλα, ενώ συνήθως χρησιμοποιώ πολύ συγκεκριμένα προϊόντα. Είπα να κάνω ένα πείραμα και μου προκάλεσε αντίδραση στα μάτια και ήμουν με παγάκια, πρηξίματα, τσουξίματα. Τώρα είμαι πολύ καλύτερα. Στην αρχή είχα τρελαθεί».

Σε ό,τι αφορά τη μητρότητα και τον τρόπο που επηρέασε τη σχέση της με τον σύζυγό της, η Τζούλια Νόβα, σημείωσε: «Η μητρότητα είναι μία ευχάριστη τρέλα… Η μικρή είναι πολύ ομιλιτική, πολλές φορές δεν προλαβαίνω να δώσω σημασία στον εαυτό μου. Νομίζω εμένα, τις τύψεις μου τις μεταδίδει ο Μιχάλης, ο σύζυγός μου, επειδή δε θέλει καθόλου να αφήνω τη μικρή. Άλλαξαν τα πράγματα μεταξύ μας πιο πολύ επειδή πλέον δεν μπορούμε να αφιερώσουμε τόσο πολύ χρόνο ο ένας στον άλλον».

Τέλος, απαντώντας στο ερώτημα σχετικά με το ότι ακόμη δεν έχει βαφτίσει την κόρη της, τόνισε: «Πλέον δεν νομίζω ότι είμαι η μόνη που το κάνει. Θα ήθελα να έχει μνήμες και να το επιλέξει μόνη της».