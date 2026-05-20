Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τα βασανιστήρια που υπόκεινται οι συλληφθέντες ακτιβιστές του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla. Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, όχι μόνο παρακολουθεί την κακοποίηση των συλληφθέντων, αλλά πρωταγωνιστεί και σε αυτή.

Η αντιμετώπιση των ακτιβιστών από τους Ισραηλινούς αποδεικνύει περίτρανα ότι το καθεστώς Νετανιάχου επιδιώκει την κανονικοποίηση της φρίκης. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, οι παραπάνω ενέργειες πρέπει να οδηγήσουν στην αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ, που ισχύει από το 2000.

Παράλληλα, η Κουμουνδούρου κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ανάλγητη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. «Αντί να πανηγυρίζει, μέσω του ανεκδιήγητου Αδ. Γεωργιάδη, για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στη Eurovision, η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της απέναντι, πρώτα απ’ όλα, στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ανάμεσα στους συλληφθέντες και να απαιτήσει την άμεση απελευθέρωσή τους», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει την αλληλεγγύη του στους συλληφθέντες, με τη «φρίκη» να πρέπει να τερματιστεί άμεσα.