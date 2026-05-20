«Η μεθόδευση του κ. Μπούρα μαρτυρά τον πανικό της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θέλει με κάθε τρόπο να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών», αναφέρει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Δεν άφησε ασχολίαστη ο ΣΥΡΙΖΑ την άρνηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε «αγαστή συνεργασία» με το Μαξίμου, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Αθανάσιος Μπούρας, αποφάσισε να ματαιώσει τη συνεδρίαση, επικαλούμενος την επιστολή του κ. Τζαβέλλα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «μεθόδευση» του κ. Μπούρα, η οποία –όπως υποστηρίζει– μαρτυρά τον «πανικό» της Νέας Δημοκρατίας, που επιχειρεί με κάθε τρόπο να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά και να εμποδίσει «πραξικοπηματικά» τη συζήτηση στη Βουλή για ένα ζήτημα που αγγίζει τον πυρήνα του Κράτους Δικαίου.

Αναφορικά με τη στάση του κ. Τζαβέλλα, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η πρόφαση που επικαλέστηκε δεν έχει καμία νομική βάση.

Όπως αναφέρεται, η σημερινή του επιστολή έρχεται σε αντίθεση με τις χθεσινές εκτεταμένες «διαρροές» στον Τύπο, σύμφωνα με τις οποίες ο λόγος της μη προσέλευσής του ήταν η θεσμική άρνησή του να δώσει λόγο για «δικαιοδοτική του κρίση κατά την άσκηση των καθηκόντων του».

Τελικά, όπως υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου, ο κ. Τζαβέλλας επικαλέστηκε ότι δεν προσέρχεται επειδή δεν εξειδικεύονται επαρκώς τα θέματα για τα οποία ζητήθηκε η ακρόασή του.

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής προβλέπει ρητά τη δυνατότητα κλήσης σε ακρόαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου «για λειτουργικά θέματα της Δικαιοσύνης» και ότι ο ίδιος δεν μπορεί να αρνείται την ακρόαση επικαλούμενος παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επαναλαμβάνει ότι ο κ. Τζαβέλλας όφειλε να παραστεί στη Βουλή, να ακούσει και να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών.

Τέλος, ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί μετά την άρνηση του κ. Τζαβέλλα, καθώς και την κλήση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, στον οποίο «χρεώθηκε» το νέο αίτημα για την ανάσυρση της έρευνας για την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο, στο οποίο –όπως αναφέρει– την είχε «καταχωνιάσει» ο κ. Τζαβέλλας.