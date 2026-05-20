Μία ιδιαίτερη αποκάλυψη έκανε η Κιμ Καρντάσιαν σχετικά με τον τρόπο που επιλέγει να φροντίζει την υγεία της.

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει συνδέσει το όνομά της με τις εκκεντρικές εμφανίσεις της και τον τρόπο με τον οποίο προσέχει την εικόνα της, καθώς αυτή αποτελεί ένα από τα κύρια συστατικά της αναγνωρισιμότητάς της.

Η τηλεοπτική περσόνα, σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast «Good Hang» και την Έιμι Πόλερ, αναφέρθηκε στα μέσα πρόληψης που χρησιμοποιεί και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει συστηματικά να φροντίζει την υγεία της.

Μέσα από τη συνέντευξή της, τονίζει τη σημαντικότητα της πρόληψης και των τακτικών εξετάσεων, ενώ αποκάλυψε ότι λαμβάνει περίπου 35 χάπια ημερησίως, γεγονός που έχει αρχίσει να τη δυσκολεύει.

«Παίρνω περίπου 35 συμπληρώματα την ημέρα. Τα μοιράζω τρεις φορές την ημέρα», ανέφερε αρχικά η τηλεπερσόνα, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι η διαδικασία της έχει δημιουργήσει μία μορφή «κόπωσης».

Δεν δίστασε μάλιστα να εξηγήσει ότι το ιχθυέλαιο, είναι εκείνο που τη δυσκολεύει περισσότερο από όλα: «Σκέφτηκα, «Εντάξει, δεν μπορώ να παίρνω άλλο αυτό το ιχθυέλαιο». Έχω κόπωση από τα χάπια. Πρέπει να σταματήσω αυτά τα συμπληρώματα ιχθυελαίου και έκανα τις εξετάσεις αίματος και ήταν τόσο εμφανές που σταμάτησα και έπρεπε να ξεκινήσω από την αρχή».

Και συμπλήρωσε: «Μακάρι να υπήρχε κάτι σαν ενδοφλέβια ένεση που θα μπορούσα να κάνω κάθε μέρα, και να το έκανα απλώς στο δρόμο για τη δουλειά».

Όπως αναφέρει και το δημοσίευμα της people.com, η Κιμ Καρντάσιαν παρότρυνε την συνομιλητή της να εξετάζει την οστική της πυκνότητα τακτικά, καθώς και αυτό αποτελεί μέρος της πρόληψης.