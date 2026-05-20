Το παρασκήνιο από τα γυρίσματα της σειράς «Emily In Paris». Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η παραγωγή με τους βοηθητικούς ηθοποιούς.

Η σειρά «Emily In Paris» συνεχίζει να πραγματοποιεί τα απαραίτητα γυρίσματα στο νησί της Μυκόνου με την παραγωγή να έχει δημιουργήσει τα απαραίτητα σκηνικά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα σχετικά ρεπορτάζ, οι ηθοποιοί βρίσκονται στο νησί ήδη από τη Δευτέρα, οπότε και ξεκίνησαν τα γυρίσματα, με την Λίλι Κόλινς, την πρωταγωνίστρια, να είναι συνεχώς περικυκλωμένη από σεκιούριτι.

Η παραγωγή, όπως αναφέρεται και στο ρεπορτάζ της εκπομπής «Happy Day», έχει λάβει υψηλά μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην διαρρεύσουν εικόνες και στιγμιότυπα από το σημείο των γυρισμάτων.

Ο Πέτρος Νάζος από το «Mykonos Live Tv», μοιράστηκε ορισμένες εικόνες από τις στιγμές της πρόβας και τη σκηνή που η τηλεοπτική «Έμιλυ» συναντά τον «Γκάμπριελ» στην αγορά.

Παράλληλα, το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου, η Αρετή Κολίτσα, πρώην παίκτρια του «My Style Rocks», αποκάλυψε ότι συμμετέχει στα γυρίσματα της σειράς ως βοηθητικός ηθοποιός.

Όπως εξήγησε όλοι οι συμμετέχοντες αμείβονται με το ποσό των 150 ευρώ, ενώ έχει υπογραφεί και σχετικό συμφωνητικό εχεμύθειας.

Παρ’ όλα αυτά, ο Πέτρος Νάζος, εξήγησε ότι έχουν διαρρεύσει εικόνες και στιγμιότυπα από τα γυρίσματα και η παραγωγή ενδέχεται να κινηθεί νομικά έναντι των ιθυνόντων.

Σε ό,τι αφορά τον «Γκάμπριελ», τον πρωταγωνιστή, η Αρετή Κολίτσα, ανέφερε: «Είναι πάρα πολύ όμορφος και προσιτός και χαμηλών τόνων. Δεν το περίμενα».

Σε αυτό το σημείο ο Πέτρος Νάζος συμπλήρωσε: «Συμφωνώ! Σε αντίθεση με την Έμιλυ η οποία δεν μιλάει με κανέναν. Μάλιστα μετά τα χθεσινά γεγονότα όπου και να πάει είναι ο προσωπικός της φύλακας. Δεν μιλάει με τους βοηθητικούς ηθοποιούς, ούτε με τους ντόπιους… Δεν ξέρω αν είναι αγένεια ή προστασία, αλλά δεν είναι τόσο προσιτή όσο ο Γκάμπριελ. Είναι θέμα ότι κυκλοφόρησαν άπειρες φωτογραφίες από πολύ κοντινή απόσταση».