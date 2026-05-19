Η Betsson, ως μεγάλος και ονομαστικός χορηγός της Μυκόνου Betsson, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά στην ομάδα στηρίζοντας μια ιστορική διαδρομή στη Greek Basketball League. Η Μύκονος Betsson BC, στην παρθενική της χρονιά στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, κατέλαβε την 7η θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και εξασφάλισε την παρουσία της στα Playoffs, ενώ παράλληλα αγωνίστηκε και στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, κερδίζοντας τον σεβασμό του ελληνικού μπάσκετ.

Η φετινή χρονιά αποτέλεσε κάτι πολύ περισσότερο από μια αγωνιστική επιτυχία. Ήταν η απόδειξη ότι με όραμα, συνέπεια, επαγγελματισμό και πίστη στις σωστές αξίες, μια ομάδα μπορεί να ξεπεράσει τις προσδοκίες και να εμπνεύσει μια ολόκληρη κοινότητα.

Η Betsson, στάθηκε δίπλα στην ομάδα, στηρίζοντας έμπρακτα τη νέα αυτή προσπάθεια στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, η Μύκονος Betsson κατάφερε να δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με τους φίλους της ομάδας, να εκπροσωπήσει επάξια το Νησί των Ανέμων σε όλη την Ελλάδα και να αναδείξει τη δυναμική

που μπορεί να αποκτήσει ένας οργανισμός όταν λειτουργεί με σταθερό πλάνο και ξεκάθαρη φιλοσοφία.

Η ολοκλήρωση της φετινής σεζόν σηματοδοτεί μόνο την αρχή για τη Μύκονο Betsson. Με σταθερές βάσεις, ισχυρές συνεργασίες και ξεκάθαρο όραμα, η ομάδα συνεχίζει να κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία και φιλοδοξία, έτοιμη για τις επόμενες προκλήσεις εντός και εκτός παρκέ.

Η Betsson θα συνεχίσει να βρίσκεται δυναμικά στο πλευρό της Μυκόνου Betsson, στηρίζοντας το όραμα της ομάδας για διαρκή εξέλιξη, υψηλές επιδόσεις και ουσιαστική σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Με κοινές αξίες, κοινό στόχο και πίστη στη δύναμη του αθλητισμού, η συνεργασία των δύο πλευρών συνεχίζει να χτίζει σταθερές βάσεις για ένα ακόμη πιο δυναμικό μέλλον.