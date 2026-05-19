Παρουσία της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννας Ευθυμίου, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, η παρουσίαση του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του e-ΕΦΚΑ από τον Διοικητή του Φορέα Δρ. Αλέξανδρο Βαρβέρη.

Το νέο Ο.Π.Σ. ενοποιεί για πρώτη φορά όλα τα βασικά πληροφοριακά συστήματα σε ένα ενιαίο, σύγχρονο και πλήρως διαλειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον, δημιουργώντας τον κεντρικό πυρήνα λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης.

- Ενιαία διαχείριση εισφορών και ασφαλιστικού χρόνου

- Αυτοματοποιημένες διαδικασίες απονομής συντάξεων

- Ενισχυμένοι μηχανισμοί ελέγχου και διαφάνειας

- Ταχύτερη προσαρμογή σε θεσμικές και κανονιστικές αλλαγές

Στόχος είναι η δραστική επιτάχυνση των διαδικασιών και η αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης για πολίτες και επιχειρήσεις.

Το νέο σύστημα «συνδέει» κρίσιμους δημόσιους φορείς, όπως:

- Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

- Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσα από ένα ενιαίο πλαίσιο ανταλλαγής δεδομένων, περιορίζοντας τα διοικητικά κενά και ενισχύοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια των διαδικασιών.

Τι αλλάζει για πολίτες και επιχειρήσεις

Η καθημερινότητα αλλάζει άμεσα και μετρήσιμα:

- Ταχύτερη έκδοση συντάξεων μέσω αυτοματοποιημένων ροών

- Πλήρης ψηφιοποίηση της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

- Μείωση φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες

- Εξάλειψη γραφειοκρατικών αγκυλώσεων

- Ισχυρότεροι και πιο στοχευμένοι έλεγχοι εισφορών

- Πανελλαδικός κύκλος ενημέρωσης

Επόμενος σταθμός: η Αθήνα.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του NextGenerationEU. Πρόκειται για μια κομβική μεταρρύθμιση που ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και επαναπροσδιορίζει το μοντέλο κοινωνικής ασφάλισης με όρους ταχύτητας, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας.

Η Υυφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου σημείωσε μεταξύ άλλων πως «το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής ασφάλισης και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Αποτελεί μια ουσιαστική μεταρρύθμιση που αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης ασφαλισμένων και επιχειρήσεων».

Από την πλευρά του, ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης υπογράμμισε πως «με το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, ο e-ΕΦΚΑ μεταβαίνει οριστικά από το κατακερματισμένο μοντέλο αποσπασματικών εφαρμογών σε ένα ενιαίο, σύγχρονο και πλήρως διαλειτουργικό ψηφιακό οικοσύστημα. Δεν πρόκειται για μια απλή τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά για μια ψηφιακή επανεκκίνηση που αποτυπώνεται σε ταχύτερες διαδικασίες και ουσιαστική διαφάνεια σε κάθε συναλλαγή με πολίτες και επιχειρήσεις. Στόχος μας δεν είναι ένα σύστημα που απλώς ανταποκρίνεται, αλλά ένα σύστημα που προβλέπει ανάγκες, προλαμβάνει καθυστερήσεις και εξυπηρετεί με ακρίβεια, αξιοπιστία και σε πραγματικό χρόνο. Με σχέδιο, θεσμική συνέπεια και τεχνολογική επάρκεια, οικοδομούμε έναν Φορέα σύγχρονο, αποτελεσματικό και αξιόπιστο, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και ενισχύει στην πράξη την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την κοινωνική ασφάλιση».