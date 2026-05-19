Κάστορα στην Αμερική στέκεται στη μέση του δρόμου. Απηύδησαν οι αστυνομικοί μέχρι να επιστρέψει στο περιβάλλον του.

Ένα αστείο περιστατικό καταγράφηκε στο Φάιερστοουν του Κολοράντο, στην Αμερική, στις 10 Μαΐου, όταν ένας κάστορας στάθηκε μέσα στη μέση του δρόμου και αρνούταν να μετακινηθεί.

Το βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα το απόγευμα της Τρίτης 19 Μαΐου, και παρουσιάζει το ζώο να στέκεται αγέρωχο σε κεντρικό δρόμο με την αστυνομία να έχει κλείσει την κυκλοφορία προκειμένου να προστατευτεί.

Οι αστυνομικοί ακούγονται στο βίντεο να γελούν και να αστειεύονται με το περιστατικό, παρακινώντας με κάθε τρόπο τον κάστορα να επιστρέψει στην παρακείμενη λίμνη από όπου, πιθανά, βρισκόταν προηγουμένως.

«Γιατί το κάνεις αυτό! Πήγαινε στον υδροβιότοπο… Έλα φίλε! Έχεις ξαναδεί κάτι τέτοιο στη ζωή σου;», ακούγεται να λέει ο αστυνομικός μιμούμενος παράλληλα φωνές ζώων.

Μετά από τις επίμονες προσπάθειες, ο κάστορας αποφάσισε να επιστρέψει στο περιβάλλον του.