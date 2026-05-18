Τακτικά τα κρούσματα χανταϊού στο Κολοράντο.

Οι υγειονομικές αρχές του Κολοράντο ερευνούν έναν θάνατο από χανταϊό, διευκρινίζοντας πως η περίπτωση δεν σχετίζεται με το κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius».

Το επιβεβαιωμένο κρούσμα χανταϊού επρόκειτο για ενήλικα από την κομητεία Ντάγκλας, ο οποίος πέθανε. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα, με βάση το πρωτόκολλο, για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό της πηγής έκθεσης στον ιό. Οι προκαταρκτικές ενδείξεις δείχνουν πως η λοίμωξη προήλθε από έκθεση σε τρωκτικά.

Ο κίνδυνος για το γενικό κοινό παραμένει χαμηλός, καθησυχάζουν οι υγειονομικές αρχές. Οι λοιμώξεις από τον χανταϊό sin nombre «εμφανίζονται τακτικά στο Κολοράντο», ιδιαίτερα την άνοιξη και το καλοκαίρι, αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσαν. Μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή και μερικές φορές θανατηφόρα αναπνευστική νόσο, σημειώνεται σε αυτή.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC), έχουν καταγραφεί έξι κρούσματα χανταϊού στο Κολοράντο από το 2020 έως το 2023. Εξάλλου, οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν πως ένα συγκεκριμένο είδος τρωκτικού (Peromyscus) είναι αυτό που εκθέτει συχνότερα τους ανθρώπους στο ιό. Για αυτό υπογραμμίζουν πως η αποφυγή έκθεσης σε τρωκτικά, όπως και τα ούρα, τα κόπρανα, το σάλιο και τα υλικά για τη φωλιά τους είναι ο καλύτερος τρόπος πρόληψης της μόλυνσης.