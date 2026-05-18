Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Την έντονη αντίδραση του ΚΚΕ προκάλεσε η «πειρατική ενέργεια» του Ισραήλ, μετά την αναχαίτιση του στόλου αλληλεγγύης που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Το περιστατικό συνέβη ανοικτά της Κύπρου το μεσημέρι της Δευτέρας, 18/05.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, τέτοιες πρακτικές μόνο εγκληματικές μπορούν να χαρακτηριστούν και πλέον τείνουν να γίνουν κανονικότητα με την ανοχή των κυβερνήσεων των κρατών της περιοχής, ανάμεσα στις οποίες η ελληνική και η κυπριακή.

Το ΚΚΕ ζητάει να εξασφαλιστεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Γάζας, ενώ παράλληλα απαιτεί η Ελλάδα να διακόψει κάθε στρατιωτική και άλλης φύσεως συνεργασία με το Ισραήλ.

Τέλος, το κόμμα του Περισσού θεωρεί επιτακτική ανάγκη να αναγνωριστεί το ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, βάσει της ομόφωνης απόφασης της Βουλής από το 2025.