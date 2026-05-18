Δημοσιεύτηκε η απόφαση του ΣτΕ που διατάσσει την ΕΥΠ να διαβιβάσει εντός τριμήνου όλα τα στοιχεία για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Το σκεπτικό της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Η «ηχηρή» μειοψηφία που ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση του δημοσιογράφου και να επιληφθεί άμεσα η ΑΔΑΕ.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ΕΥΠ, μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, που την υποχρεώνει να διαβιβάσει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο τον πλήρη φάκελο για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Από τη στιγμή που θα γίνει η κοινοποίηση της καθαρογραμμένης απόφασης, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει σαφή χρονική προθεσμία τριών μηνών για να αποστείλει στο ΣτΕ όλα τα στοιχεία που συνδέονται με την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέσα στον Αύγουστο θα πρέπει να υπάρξει σχετική ενημέρωση από την ΕΥΠ. Σε περίπτωση πάντως που ο σχετικός φάκελος έχει καταστραφεί, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι υποχρεωμένη όχι μόνο να εξηγήσει με βάση ποια διάταξη συνέβη αυτό αλλά και να προχωρήσει στην ανασύσταση του. Εν αναμονή όλων αυτών των στοιχείων, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον περασμένο Μάρτιο, ανέβαλε την οριστική κρίση της για την υπόθεση αυτή.

Ωστόσο, ανάμεσα στους 25 συμβούλους Επικρατείας που συγκρότησαν την Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, καταγράφηκε μία ισχυρή μειοψηφία η οποία είχε την άποψη πως πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση του δημοσιογράφου προκειμένου να πάρει όλες τις απαντήσεις που δικαιούται γύρω από την παραβίαση του τηλεφωνικού του απορρήτου. Συγκεκριμένα, ο Θανάσης Κουκάκης ζητά την ακύρωση της πράξης του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), με την οποία ο δημοσιογράφος πληροφορήθηκε ότι ο υπηρεσιακός φάκελος της άρσης απορρήτου των επικοινωνιών του, αν και ζητήθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), ουδέποτε τέθηκε υπόψη της ΑΔΑΕ. Παράλληλα, στρέφεται και κατά της άρνησης της Ε.Υ.Π. να θέσει στη διάθεση της Α.Δ.Α.Ε. τον φάκελο της τηλεφωνικής παρακολούθησής του.

Σύμφωνα με τους 10 συμβούλους Επικρατείας που μειοψήφησαν, η αίτηση του Θανάση Κουκάκη «πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί για πλημμελή αιτιολογία η προσβαλλόμενη πράξη, η δε υπόθεση πρέπει να αναπεμφθεί στην Διοίκηση και να υποχρεωθεί η Ε.Υ.Π. να θέσει υπόψη της Α.Δ.Α.Ε. τα κρίσιμα στοιχεία προκειμένου η Ανεξάρτητη Αρχή να ασκήσει την κατά νόμο αρμοδιότητά της προβαίνοντας στις αναγκαίες σταθμίσεις ως προς το περιεχόμενο και την έκταση ενημέρωσης του αιτούντος, πριν επιληφθεί το Δικαστήριο, αν συντρέξει περίπτωση, το οποίο δεν δύναται, κατά την άσκηση της ακυρωτικής του αρμοδιότητας, να υποκαταστήσει την σχετική κρίση της Α.Δ.Α.Ε.».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως έχει το πλήρες σκεπτικό της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου που χαρακτηρίζει «αντιφατικές» τις δηλώσεις της ΕΥΠ για να καλύψει την άρνησή της να παρέχει οποιαδήποτε ενημέρωση για την άρση της τηλεφωνικής παρακολούθησης του Θανάση Κουκάκη. «Εν προκειμένω, η Ε.Υ.Π. έχει κατ’ επανάληψη αρνηθεί να ενημερώσει την ΑΔΑΕ για τους λόγους άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος, προβαίνοντας, δια των αρμοδίων οργάνων της, σε αντιφατικές δηλώσεις ως προς τη διατήρηση των σχετικών στοιχείων και επικαλούμενη πάντοτε τον απόρρητο χαρακτήρα τους. Τούτο έχει ως συνέπεια να μην καθίσταται δυνατή η άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ. Ταυτόχρονα, η άρνηση αποστολής στοιχείων εκ μέρους της Ε.Υ.Π. παρεμποδίζει και τον ακυρωτικό έλεγχο του Δικαστηρίου το οποίο καλείται να παράσχει στον αιτούντα επίκαιρη και λυσιτελή δικαστική προστασία και ενώπιον του οποίου, όπως έχει κριθεί, δεν χωρεί άρνηση προσκόμισης εγγράφων ακόμη και απορρήτων», επισημαίνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας.

Στο σκεπτικό της Ολομέλειας του ΣτΕ αναφέρεται μεταξύ άλλων: