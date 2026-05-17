Η 27χρονη τραγουδίστρια γνώρισε στιγμές αποθέωσης στο αεροδρόμιο της βουλγαρικής πρωτεύουσας, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να τη συγχαρεί για τη μεγάλη επιτυχία της.

Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν εκατοντάδες θαυμαστές στη Ντάρα κατά την επιστροφή της στη Σόφια, μετά τη θριαμβευτική νίκη της στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Bangaranga».

Η ατμόσφαιρα ήταν πανηγυρική, με σημαίες, χειροκροτήματα και συνθήματα να συνοδεύουν την άφιξή της, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η τελετή της «υδάτινης αψίδας» για το αεροσκάφος της, μια τιμητική κίνηση που πραγματοποιείται σε εξαιρετικά σημαντικές περιστάσεις.

Η Ντάρα εμφανίστηκε συγκινημένη, κρατώντας το τρόπαιο της Eurovision, και δεν δίστασε να τραγουδήσει μαζί με τους θαυμαστές της το «Bangaranga», το κομμάτι που χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη νίκη της στην ιστορία του διαγωνισμού.

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, η τραγουδίστρια ανέφερε πως μετά τον θρίαμβο σκοπεύει να επιστρέψει σπίτι της, να φάει πίτσα και να γιορτάσει χαλαρά τη νίκη αλλά και την πρώτη επέτειο γάμου της. Οι στιγμές συγκίνησης συνεχίστηκαν και εκτός αεροδρομίου, με την ίδια να ευχαριστεί το κοινό για τη στήριξη και την αγάπη που της έδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

