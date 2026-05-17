Ο ίδιος μιλούσε συχνά για το γεγονός ότι ο πατέρας του τον χτυπούσε κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας στο Γκάρι της Ιντιάνα, κατά τις δεκαετίες του ’60 και του ’70.

Νέες αποκαλύψεις γύρω από την προσωπική ζωή του Μάικλ Τζάκσον έχουν επανέλθει στο προσκήνιο, έπειτα από δηλώσεις στενού φίλου του, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο θρύλος της ποπ είχε παραδεχτεί πως υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης κατά την παιδική του ηλικία. Οι ισχυρισμοί αυτοί προέρχονται από τον παραγωγό και συγγραφέα Τζέφρι Μαρκ, ο οποίος αναφέρει ότι είχε προσωπικές συζητήσεις με τον καλλιτέχνη στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 2000.

Σύμφωνα με τον Τζέφρι Μαρκ, όπως αναφέρει το New York Post, ο οποίος έχει εργαστεί ως παραγωγός και έχει γράψει βιβλία για το Χόλιγουντ, ο Μάικλ Τζάκσον τού είχε μιλήσει σε ιδιωτικές συναντήσεις για εμπειρίες που ο ίδιος περιέγραφε ως παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Όπως υποστηρίζει ο Μαρκ, ο τραγουδιστής δεν χρησιμοποιούσε πάντα τους ίδιους όρους, καθώς –όπως είπε– δεν αντιλαμβανόταν τότε τις πράξεις αυτές ως κακοποίηση, αλλά τις είχε «κανονικοποιήσει» ως μέρος της παιδικής του εμπειρίας.

Ο ίδιος ο Μαρκ ισχυρίζεται ότι ο Τζάκσον περιέγραφε την κατάσταση με τρόπο που έδειχνε σύγχυση γύρω από το τι είναι φυσιολογικό και τι όχι, κάτι που, κατά τον ίδιο, συνδέεται με το τραύμα που είχε υποστεί. Οι συζητήσεις αυτές, όπως αναφέρει, έγιναν σε ιδιωτικά δείπνα στο Λος Άντζελες, στο περιβάλλον κοινού φίλου τους και γιατρού.

«Ο Μάικλ μου είπε ότι είχε υποστεί κακοποίηση ως παιδί», είπε ο Μαρκ σε μια αποκλειστική συνέντευξη.

«Ήταν ώρα παιχνιδιού». Ο Τζάκσον δεν μπήκε ποτέ σε λεπτομέρειες σχετικά με την κακοποίηση.

«Ο Μάικλ μοιράστηκε, πολύ γενικά, την είδηση ​​ότι υπήρξε διαγενεακό άγγιγμα και πέρα ​​από αυτό.

«Δεν είναι ότι ο Μάικλ είπε, "Ω, κακοποιήθηκα". Αυτό δεν θα του περνούσε ποτέ από το μυαλό.

«Επειδή είχε προσαρμοστεί ότι αυτό ήταν φυσιολογικό και φυσικό... Εκτός από το ότι συνέβαινε συχνά, ήταν μέρος της ανάπτυξής του και ήταν φυσιολογικό».

«Στράφηκε στα ναρκωτικά και στο αλκοόλ»

Ο Τζάκσον στράφηκε στα ναρκωτικά και το αλκοόλ ως μηχανισμό αντιμετώπισης, πιστεύει ο Μαρκ. «Δεν είναι ασυνήθιστο ότι πάρα πολλοί αλκοολικοί και εθισμένοι έχουν βιώσει κάποιο είδος παιδικού, σεξουαλικού ή σωματικού τραύματος.

«Είναι ο υποκείμενος πόνος που κάνει κάποιον να αναζητά φάρμακα εξαρχής - για να αμβλύνει τον πόνο».

Ο Μαρκ, ο οποίος έχει γράψει βιβλία μπεστ σέλερ για το Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένου ενός οριστικού πορτρέτου της Λουσίλ Μπολ και ενός άλλου καθ' οδόν, βλέπει τον Τζάκσον ως δύο οντότητες - τον επαγγελματία διασκεδαστή και τον μπερδεμένο ενήλικα που προσπαθεί να βρει τη θέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Όλα είχαν να κάνουν με την καριέρα και τα χρήματα - γιατί αυτό ήθελε ο πατέρας του», είπε ο Μαρκ. «Ο Μάικλ δεν ήταν σίγουρος ποιος ήταν και αν κάποιος τον συμπαθούσε επειδή ήταν Μάικλ. Δεν ήξερε ποιον να εμπιστευτεί. Συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του, επειδή δεν ήταν σίγουρος ποιος ήταν».

Ο Μαρκ κράτησε μυστικές τις λεπτομέρειες αυτών των ιδιωτικών δείπνων λόγω της περίπλοκης φύσης του τραύματος του Τζάκσον, των εθισμών και των καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση που έγιναν εναντίον του.

«Ποτέ δεν το έχω δημοσίως αναφέρει. Ποτέ δεν το έχω θυσιάσει. Ποτέ δεν έχω βγάλει χρήματα από αυτό. Ο εθισμός είναι ασθένεια», είπε.

Ενώ ο Τζάκσον έχει κατηγορηθεί από πολλούς πρώην συντρόφους για σεξουαλική κακοποίηση, δεν έχουν προκύψει ποτέ ισχυρισμοί ότι ο ίδιος ήταν θύμα. Η αδερφή του, σε συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας τους Τζο Τζάκσον την κακοποιούσε ως παιδί. Αλλά αργότερα ανακάλεσε αυτά τα σχόλια.

Η εικόνα ενός ανθρώπου με τραυματική παιδική ηλικία

Σύμφωνα πάντα με τον Μαρκ, ο Τζάκσον κουβαλούσε ένα «βαρύ συναισθηματικό φορτίο» από την παιδική του ηλικία και αντιμετώπιζε δυσκολίες στο να κατανοήσει όρια και σχέσεις. Ο φίλος του υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής έβλεπε ορισμένες εμπειρίες της παιδικής του ηλικίας με στρεβλωμένο τρόπο, χωρίς να τις αντιλαμβάνεται ως κακοποίηση με την κλινική ή νομική έννοια του όρου.

Παράλληλα, ο Μαρκ περιγράφει έναν άνθρωπο που, όπως λέει, είχε έντονη συναισθηματική αστάθεια και προσπαθούσε να επανασυνδεθεί με μια «χαμένη παιδικότητα», κάτι που επηρέαζε τον τρόπο που αντιλαμβανόταν τις σχέσεις του με άλλους ανθρώπους.

Οι νέες αυτές δηλώσεις έρχονται να προστεθούν σε μια μακρά και πολυσυζητημένη ιστορία γύρω από τον Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος όσο ζούσε βρέθηκε αντιμέτωπος με επανειλημμένες κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και το 2005 αθωώθηκε από ποινικό δικαστήριο σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε.

Ωστόσο, η δημόσια εικόνα του παρέμεινε βαθιά διχασμένη, καθώς αρκετά χρόνια μετά τον θάνατό του το 2009, πρώην γνωστοί και συνεργάτες του έχουν επαναφέρει ισχυρισμούς και μαρτυρίες που συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη συζήτηση γύρω από την προσωπική του ζωή.

Η διάσταση του τραύματος και οι ερμηνείες

Ο Τζέφρι Μαρκ υποστηρίζει ότι το τραύμα της παιδικής ηλικίας μπορεί να προσφέρει μια ερμηνεία για ορισμένες πτυχές της συμπεριφοράς του καλλιτέχνη ως ενήλικα, επισημαίνοντας ότι η ψυχολογική επίδραση της κακοποίησης μπορεί να είναι βαθιά και μακροχρόνια.

Ο ίδιος, ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι μιλά μόνο για όσα ο ίδιος άκουσε και βίωσε σε ιδιωτικές συζητήσεις, χωρίς να ισχυρίζεται ότι έχει άμεση γνώση γεγονότων που δεν του ειπώθηκαν από τον ίδιο τον τραγουδιστή.

Η συζήτηση αναζωπυρώνεται την ίδια στιγμή που η ζωή και η καριέρα του Μάικλ Τζάκσον συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο δημόσιου ενδιαφέροντος, μέσα από βιογραφίες, ντοκιμαντέρ και κινηματογραφικές παραγωγές που επιχειρούν να αποτυπώσουν την πορεία του από παιδί-θαύμα σε παγκόσμιο είδωλο.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες, η εικόνα του παραμένει διχασμένη: ανάμεσα στη μουσική του κληρονομιά και στις βαριές σκιές που συνοδεύουν την προσωπική του ζωή, οι οποίες συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο έντονου δημόσιου διαλόγου.