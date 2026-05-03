Η μικρή είχε εξαφανιστεί το περασμένο Σάββατο, αφού είχε μπει για ύπνο σε καταυλισμό Αβορίγινων κοντά στο Άλις Σπρινγκς.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η υπόθεση δολοφονίας ενός 5χρονου κοριτσιού, με βασικό ύποπτο έναν 47χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να την απήγαγε, να τη βίασε και στη συνέχεια να την σκότωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το BBC, η εξαφάνιση της ανήλικης κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εξαπέλυσαν έρευνες για τον εντοπισμό της. Λίγο αργότερα, οι υποψίες στράφηκαν στον 47χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για το αποτρόπαιο έγκλημα.

Η τραγική υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με κύμα οργής να ξεσπά ακόμη και έξω από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο κατηγορούμενος, μετά από επεισόδια που σημειώθηκαν με τη συγκέντρωση πολιτών.

Η μητέρα του παιδιού, σε δήλωσή της, περιέγραψε το βάρος της απώλειας: «Θα είναι τόσο δύσκολο να ζήσουμε χωρίς εσένα. Ξέρουμε ότι βρίσκεσαι στον ουρανό μαζί με την οικογένεια και τον Ιησού. Εγώ και ο αδελφός σου θα σε συναντήσουμε μια μέρα».

Έκκληση για αυτοσυγκράτηση απηύθυνε και ο παππούς της μικρής, Ρόμπιν Γκράνιτς, πρεσβύτερος της κοινότητας Yapa (Warlpiri), υπογραμμίζοντας πως «αυτό που συνέβη δεν είναι ο τρόπος μας».

Όπως σημείωσε, «τα παιδιά μας είναι πολύτιμα. Ο θυμός και ο πόνος είναι φυσικοί, όμως πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να ακολουθήσει την πορεία της, ενώ εμείς θρηνούμε».