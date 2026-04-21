Μάχη για τη ζωή της δίνει η 16χρονη, η οποία παρασύρθηκε στην Λιοσίων, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της.

Η ανήλικη βρίσκεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα ύστερα από τη σύγκρουση με τη μηχανή και την πτώση στο οδόστρωμα.

Συγκεκριμένα, φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύματα στον θώρακα και την κλείδα, καθώς και ρήξη σπλήνας, γεγονός που καθιστά την κατάστασή της ιδιαίτερα κρίσιμη.

Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία σταδιακής αφύπνισης, ώστε να αξιολογηθεί η νευρολογική της εικόνα και η ανταπόκριση του οργανισμού της. Τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της υγείας της.

Στο μικροσκόπιο ο οδηγός της μηχανής

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν το προφίλ του 16χρονου οδηγού της μηχανής, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και με μεγάλη ταχύτητα, παρασύροντας την ανήλικη και εγκαταλείποντάς την στο σημείο του ατυχήματος. Ο νεαρός αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε βαριά σωματική βλάβη, καθώς και για εγκατάλειψη τροχαίου με τραυματισμό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ανήλικος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για σοβαρές υποθέσεις. Το 2023, σε ηλικία μόλις 13 ετών, είχε εντοπιστεί σε κλεμμένο όχημα, ενώ το 2024 βρέθηκε να φέρει μαχαίρι και πιστόλι.

Παράλληλα, η πιο σοβαρή υπόθεση αφορά τη σύλληψή του τον Δεκέμβριο του 2024 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Κατά τις έρευνες, είχαν εντοπιστεί στο σπίτι του περισσότερα από τρία κιλά κάνναβης, τα οποία φέρεται να προορίζονταν για διακίνηση σε σχολεία της Κυψέλης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhyjgxw8fpbd?integrationId=eexbs17lxeknn2p}