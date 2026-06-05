Ανακοίνωση για τον ακατάσχετο λογαριασμό έκανε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Την αύξηση του ακατάσχετου ποσού για οφειλές προς Δημόσιο και τράπεζες στους τραπεζικούς λογαριασμούς από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα στα 1.600 ευρώ, ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Κυριάκος Πιερρακάκης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Στράτου Σιμόπουλου.

«Είναι μια πράξη Δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία. Δεν είναι αποσπασματική ενέργεια, αλλά εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος, καθώς δίνουμε δυνατότητες επανεκκίνησης σε όσους περισσότερους μπορούμε», ανέφερε σχετικά ο υπουργός Οικονομικών, μιλώντας για μια αύξηση 28%, η οποία είναι μεγαλύτερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό, όπως είπε.

«Το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών είχε οριστεί το 2015 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν το όριο της δημοσιονομικής ασφυξίας», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως το όριο του ακατάσχετου θα πρέπει «να αντανακλά την πραγματικότητα του σήμερα, όχι του χθες».

Παράλληλα τόνισε ότι η Πολιτεία οφείλει να δίνει δεύτερες ευκαιρίες σε όσους επλήγησαν από την οικονομική κρίση, καθώς όπως υπογράμμισε, η οικονομική πρόοδος πρέπει να μετατρέπεται σε κοινωνική πρόοδο για τους πολλούς.