Ο ρυθμός ανάπτυξης εμφανίζεται πιο συγκρατημένος σε σχέση με το ισχυρό ξεκίνημα της χρονιάς.

Θετική πορεία κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας τον Μάιο του 2026, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ο συνολικός αριθμός των επιβατών ανήλθε σε 3,22 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 3,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η άνοδος προήλθε τόσο από την εγχώρια όσο και από τη διεθνή επιβατική κίνηση, οι οποίες κινήθηκαν με τον ίδιο ρυθμό αύξησης, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της ζήτησης για αεροπορικά ταξίδια, παρά τις διεθνείς προκλήσεις. Ωστόσο, ο ρυθμός ανάπτυξης εμφανίζεται πιο συγκρατημένος σε σχέση με το ισχυρό ξεκίνημα της χρονιάς, καθώς κατά το πρώτο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου είχαν καταγραφεί υψηλότερες επιδόσεις.

Σε επίπεδο πενταμήνου, η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική. Από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2026, η επιβατική κίνηση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έφτασε τα 12,24 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 5,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η εγχώρια κίνηση ενισχύθηκε κατά 6%, ενώ η διεθνής παρουσίασε άνοδο 5%, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δυναμική του αεροδρομίου ως βασικής πύλης εισόδου της χώρας.

Ανοδικά κινήθηκε και η αεροπορική δραστηριότητα. Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε 103.430, αυξημένος κατά 4,3% σε σύγκριση με το 2025. Οι πτήσεις εσωτερικού κατέγραψαν αύξηση 4,7%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις ενισχύθηκαν κατά 4%, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της αεροπορικής αγοράς και του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα.