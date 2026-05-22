19 από τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla αναμένονται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναμένεται να φτάσουν το βράδυ της Παρασκευής (22/05) μέλη του στόλου του Global Sumud Flotilla, μετά τη σύλληψη τους από ισραηλινές δυνάμεις ανοικτά της Κύπρου και τη βίαιη κράτησή τους στο Ισραήλ.

Όπως ανακοίνωσε στο March to Gaza, η άφιξη των ακτιβιστών αναμένεται στις 20:30, ενώ έχει γίνει κάλεσμα σε συγκέντρωση μισή ώρα νωρίτερα στο αεροδρόμιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του March to Gaza

«Μετά από πιέσεις και κινητοποιήσεις, το Υπ. Εξωτερικών ανέλαβε ένα τμήμα των ευθυνών του απέναντι στους πολίτες που απήχθησαν. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των απαχθέντων και επιστρέφουν με εκτιμώμενη ώρα άφιξης 20:30 στην Αθήνα.

Θέλουμε να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στις συνθήκες κράτησής τους. Εδραιώνοντας επικοινωνία με τα μέλη της ελληνικής αποστολής, είδαμε ότι δεν γλίτωσαν από την εκδικητική μανία και τις δολοφονικές πρακτικές του σιωνιστικού, γενοκτονικού κράτους που στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης διαφημίζουν ως «τη μόνη δημοκρατία στην περιοχή». Είδαμε ανθρώπους σοβαρά χτυπημένους, γεμάτους μελανιές και εκδορές σε όλα τα σημεία των σωμάτων τους, με σπασμένα πλευρά, σημάδια από πλαστικές σφαίρες ενώ ένα από τα μέλη της αποστολής μας έχει πιθανό κάταγμα στο πόδι.

Με την αποφυλάκισή τους από το Ισραήλ, τα μέλη των πληρωμάτων έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη όπου έγινε μια πρώτη καταγραφή της κατάστασής τους. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν πολλά περιστατικά βίας και επίθεσεων, που μαζί με την προκλητική εμφάνιση του ακροδεξιού υπουργού Μπεν Γκβιρ, αναδεικνύουν την πραγματική όψη του ισραηλινού κράτους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κυβέρνηση διατηρεί εκκωφαντική σιωπή για τη μεταχείριση των Ελλήνων και Ελληνίδων από τις ισραηλινές δυνάμεις και για το γεγονός ότι το Ισραήλ απήγαγε, κράτησε παράνομα και χτύπησε πολίτες της Ελλάδας.

{https://www.instagram.com/p/DYo8CSQi-4U/}

Υποδεχόμαστε τους ανθρώπους μας, γνωρίζοντας ότι έχουν σταθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Γνωρίζοντας ότι παρά την επιθετικότητα που βίωσαν στα σώματά τους, επιστρέφουν με ακμαίο ηθικό και μια πολύτιμη εμπειρία:

Αυτό που έζησαν δεν είναι παρά το ελάχιστο της καθημερινής καταπίεσης που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι πολιτικοί κρατούμενοι. Το Ισραήλ κρατάει πάνω από 9500 Παλαιστίνιους χωρίς κατηγορία και χωρίς τήρηση της όποιας νομικής διαδικασίας.

Το κράτος του Ισραήλ δεν σέβεται καμία διάταξη και σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι κυβερνήσεις που έχουν εμπορικές σχέσεις μαζί του δεν μπορούν να κωφεύουν: καμιά συνεργασία με το Ισραήλ.

Οι αποστολές αλληλεγγύης είναι μια αναγκαία συνθήκη: δεκάδες κοινωνικοί φορείς και πολίτες της Γάζας έχουν χαιρετίσει την προσπάθειά τους. Ενημερώσαμε τους συντρόφους μας για αυτό και είδαμε τη συγκίνηση τους.

Η αποστολή αυτή ανέδειξε εκ νέου ότι η Γάζα και ο παλαιστινιακός αγώνας αποτελούν την ηθική στάθμη της ανθρωπότητας. Τα μέλη των αποστολών αυτών συνέβαλαν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, στο να ανεβαίνει αυτή η στάθμη.

Όμως, είναι ο αγώνας της Παλαιστίνης που γεννά και διαμορφώνει ακόμη ελεύθερους ανθρώπους.

19 από αυτούς θα υποδεχθούμε σήμερα στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Με συντροφικότητα, συγκίνηση και ακλόνητη πίστη στην υπόθεση.

Ο αγώνας αυτός δεν έχει τέλος. Μόνο αρχή».