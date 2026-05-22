Τα Παναθηναϊκά του αισθήματα έδειξε για άλλη μία φορά ο MK.

Το τζάμπολ του Final Four της Euroleague πλησιάζει, με χιλιάδες φιλάθλους να έχουν κατακλύσει από νωρίς το Telekom Center Athens.

Ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε είναι προγραμματισμένος στις 18:00, με πάνω από 10.000 φιλάθλους της πειραϊκής ομάδας να έχουν κατακλύσει το γήπεδο.

Και ενώ μέσα στο T-Center βρίσκονται χιλιάδες «ερυθρόλευκοι», ο γνωστός streetballer MK έκανε την εμφάνισή του με μία στυλιστική επιλογή η οποία σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΜΚ, γνωστός για τα «πράσινα» αισθήματά του, έφτασε στο Τ-Center φορώντας φούτερ του Παναθηναϊκού. Μπορεί το «τριφύλλι» να μην βρίσκεται στο Final Four που διεξάγεται στο σπίτι του, ωστόσο ο ΜΚ θέλησε να κάνει έκδηλη την πράσινη παρουσία με αυτόν τον τρόπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φίλαθλοι Ολυμπιακού δεν πήραν και πολύ ψύχραιμα την επιλογή του ΜΚ, καθώς δέχθηκε μπουκάλι με νερό.

{https://www.instagram.com/p/DYpMhBLqSvs/}