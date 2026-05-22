Η LAMDA Development προχωρά σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 350 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 330 εκατ. ευρώ και διάρκεια επτά ετών, μέσω δημόσιας προσφοράς προς το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα. Παράλληλα, οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες που είχαν προηγηθεί.

Η απόφαση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 22ας Μαΐου 2026, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 4548/2018 για την έκδοση του ομολογιακού δανείου.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι οι αναλυτικοί όροι της έκδοσης, καθώς και τα στοιχεία της δημόσιας προσφοράς, θα αποτυπωθούν στο πρόγραμμα του ομολογιακού δανείου και στο ενημερωτικό δελτίο που θα καταρτιστεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η διάθεσή του στο επενδυτικό κοινό θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Το χρονοδιάγραμμα για την έκδοση και τη δημόσια προσφορά των ομολογιών παραμένει ανοιχτό και θα καθοριστεί το επόμενο διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της LAMDA Development, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της έκδοσης, μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων αναμένεται να κατευθυνθεί στην πλήρη αποπληρωμή του εισηγμένου κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 320 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε εκδοθεί στις 6 Ιουλίου 2020.