Τι λένε οι αριθμοί για την επόμενη ημέρα της ΔΕΗ, οι προβλέψεις της Optima bank, η Yoda, η Lamda Vouliagmenis Mall, η Energean και το ευρωπαϊκό δίκτυο εποπτείας για το ξέπλυμα χρήματος

Ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ

Ενόψει της αυριανής Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ, κατά την οποία αναμένεται να εγκριθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ, τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2026 που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα λειτουργούν ως έμμεση χρηματοοικονομική επιβεβαίωση της στρατηγικής που εφαρμόζει η διοίκηση υπό τον Γιώργο Στάσση για την επιτάχυνση του επενδυτικού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού του Ομίλου.

Το προσαρμοσμένο EBITDA της ΔΕΗ ανήλθε στο πρώτο τρίμηνο 2026 στα 687 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 52%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 234 εκατ. ευρώ, από 77 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Η εν λόγω επίδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία δεδομένου ότι συνοδεύεται από επενδύσεις υψηλής έντασης κεφαλαίου, με το συνολικό capex να φθάνει τα 0,5 δισ. ευρώ μόνο στο πρώτο τρίμηνο.

Ρόλο στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών διαδραματίζει η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης. Η συμμετοχή των ΑΠΕ στο συνολικό ενεργειακό μείγμα ανήλθε στο 56%, ενώ η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ έφθασε τα 7,2 GW, με επιπλέον 6,7 GW έργων να βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής ή ωρίμανσης. Παράλληλα, οι δαπάνες για φυσικό αέριο μειώθηκαν κατά 39%, οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% και το κόστος δικαιωμάτων CO₂ κατά 20%, εξέλιξη που υποδηλώνει ότι η ΔΕΗ εισέρχεται σταδιακά σε ένα μοντέλο χαμηλότερης μεταβλητότητας κόστους και αυξημένης λειτουργικής ορατότητας. Παρά την αύξηση των επενδύσεων, ο δείκτης Καθαρό Χρέος προς EBITDA διαμορφώθηκε στις 3 φορές, επίπεδο χαμηλότερο από το ανώτατο όριο 3,5x που έχει θέσει η διοίκηση στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής πολιτικής της εταιρείας. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 6,864 δισ. ευρώ, επίπεδο που θεωρείται διαχειρίσιμο με βάση τις τρέχουσες ταμειακές ροές και την πορεία της λειτουργικής κερδοφορίας.

Η Διοίκηση της ΔΕΗ επανεπιβεβαίωσε το guidance για EBITDA 2,4 δισ. ευρώ το 2026 και καθαρά κέρδη 0,7 δισ. ευρώ, εξέλιξη που αντανακλά υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης στη διατηρησιμότητα της κερδοφορίας και στη δυνατότητα του Ομίλου να υποστηρίξει ταυτόχρονα την αναπτυξιακή του στρατηγική και τη χρηματοοικονομική του σταθερότητα.

Η Optima bank

Παρά τη σημαντική αύξηση της κερδοφορίας που εμφάνισε η Optima bank στο πρώτο τρίμηνο του 2026 (47,5 εκατ. ευρώ, +22%), οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις αποτυπώνουν και μια σειρά από εξελίξεις που εντείνουν τον προβληματισμό για την ποιότητα του ενεργητικού και τις πιθανές πιέσεις που ενδέχεται να δεχθεί η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας το επόμενο διάστημα. Αισθητή είναι η αύξηση των προβλέψεων απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7,1 εκατ. ευρώ έναντι 4,97 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας άνοδο άνω του 43%. Την ίδια στιγμή, σημαντική αύξηση καταγράφηκε και στα δάνεια που βρίσκονται στο Στάδιο 2 του ΔΠΧΑ 9, δηλαδή στα ανοίγματα με αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο. Τα συγκεκριμένα δάνεια ανήλθαν σε 563,3 εκατ. ευρώ από 311,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, εξέλιξη που υποδηλώνει επιδείνωση της πιστωτικής ποιότητας μέρους του χαρτοφυλακίου της τράπεζας. Αυξημένα εμφανίζονται και τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα του Σταδίου 3, τα οποία ανήλθαν σε 70,7 εκατ. ευρώ από 63,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι σχετικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 33 εκατ. ευρώ.

Αρνητική εικόνα παρουσιάζουν και οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε αρνητικό επίπεδο κατά 191,8 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης αρνητικών 25,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Στο δε μέτωπο της ρευστότητας, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα μειώθηκαν στα 959,8 εκατ. ευρώ από 981,9 εκατ. ευρώ στην αρχή της χρήσης, ενώ τα διαθέσιμα στην κεντρική τράπεζα υποχώρησαν αισθητά στα 612,5 εκατ. ευρώ από 683,8 εκατ. ευρώ.Προβληματισμό προκαλεί και η σημαντική αύξηση των λοιπών υποχρεώσεων, οι οποίες σχεδόν διπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν στα 83,7 εκατ. ευρώ από 45,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Την ίδια ώρα, τα αποθεματικά εύλογης αξίας κινήθηκαν βαθύτερα σε αρνητικό έδαφος, φτάνοντας τα -2,37 εκατ. ευρώ από -1,24 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας πιέσεις από αποτιμήσεις χαρτοφυλακίου και κινήσεις αντιστάθμισης κινδύνου.

Η ίδια η τράπεζα επισημαίνει επίσης ότι το διεθνές περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλή αβεβαιότητα λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις τιμές της ενέργειας, τον πληθωρισμό και την εφοδιαστική αλυσίδα, παρά τη μέχρι στιγμής θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτή τη βάση η Optima bank αποκαλύπτει στις οικονομικές της καταστάσεις ότι βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων μέσω έκδοσης τίτλων Additional Tier 1 ύψους τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ.

Η Yoda των 2,63 δισ. ευρώ

Η Danaos Corporation, συμφερόντων του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, προχώρησε στην απόκτηση ποσοστού 1,9% στην κυπριακή επενδυτική εταιρία Yoda, συμφερόντων του επιχειρηματία Γιάννη Παπαλέκα, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της σε έναν όμιλο που τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε έναν ισχυρό επενδυτικό βραχίονα με παρουσία στους τομείς του real estate, της φιλοξενίας και της ναυτιλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επένδυση της Danaos ανήλθε περίπου στα 50 εκατ. ευρώ, ενώ με βάση τη συγκεκριμένη συναλλαγή η αποτίμηση της Yoda διαμορφώνεται κοντά στα 2,63 δισ. ευρώ. Η Yoda, στην οποία συμμετέχουν πέραν του Γιάννη Παπαλέκα και άλλοι Έλληνες επιχειρηματίες, ελέγχει πλέον περιουσιακά στοιχεία αξίας που ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ. Ο κλάδος του real estate και της φιλοξενίας αντιπροσωπεύει περίπου το 70% του συνολικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου του ομίλου, ενώ σχεδόν οι μισές επενδύσεις έχουν πραγματοποιηθεί στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, σημαντική είναι και η παρουσία της Yoda στον ναυτιλιακό τομέα, μέσω της συμμετοχής της στην Capital Clean Energy Carriers, όπου κατέχει περίπου το 29% της εισηγμένης εταιρίας μεταφοράς LNG που ελέγχεται από τον εφοπλιστή Βαγγέλης Μαρινάκης.

Η Lamda Vouliagmenis Mall

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Lamda Vouliagmenis Mall Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Ανάπτυξης Ακινήτων ενέκρινε σειρά αποφάσεων που αφορούν στη χρηματοδότηση και την εξασφάλιση του μεγάλου εμπορικού έργου στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο της ευρύτερης ανάπτυξης του Ελληνικού από τον όμιλο της Lamda Development. Οι αποφάσεις συνδέονται με τη σύναψη νέων συμβάσεων χρηματοδότησης, συνολικού ύψους άνω των 700 εκατ. ευρώ, μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), καθώς και με τη σύσταση προσημειώσεων υποθήκης επί του ακινήτου όπου θα αναπτυχθεί το Vouliagmenis Mall.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης μεταξύ πιστωτών που θα ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών σε σχέση με το νέο κοινό ομολογιακό δάνειο «LV RRF». Το ομολογιακό δάνειο προβλέπεται να ανέλθει έως το ποσό των 711,999 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί με κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης. Το δάνειο θα διαιρεθεί σε ισάριθμες ονομαστικές ομολογίες, με εκδότρια την εταιρεία Lamda Vouliagmenis Mall. Στη σύμβαση συμμετέχουν, πέραν της εκδότριας εταιρείας, σειρά συνδεδεμένων εταιρειών του ομίλου Lamda Development, μεταξύ των οποίων οι εταιρείες The Mall Athens, Lamda Δομή, Πυλαία, Εκπτωτικό Χωριό Αθήνας, Lamda Riviera, Lamda Ellinikon Malls and Commercial Properties Holding και η μητρική Lamda Development. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί άμεσα και θεωρείται κομβικής σημασίας για τη χρηματοδοτική δομή του έργου.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση σειράς προσημειώσεων υποθήκης επί του ακινήτου όπου θα αναπτυχθεί το Vouliagmenis Mall. Πρόκειται είτε για ποσοστό 84% εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου είτε, μετά τη σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, για τη μελλοντική ιδιοκτησία που θα φέρει την ονομασία Vouliagmenis Mall Property. Οι εξασφαλίσεις αυτές θα λειτουργήσουν υπέρ των τραπεζών και των ομολογιούχων που συμμετέχουν στις χρηματοδοτήσεις του ομίλου.

Η πρώτη προσημείωση αφορά ποσό 131,3 εκατ. ευρώ υπέρ της Eurobank, ως εκπροσώπου των ομολογιούχων δανείου ύψους έως 101 εκατ. ευρώ που έχει εκδώσει η Lamda Malls. Η συγκεκριμένη προσημείωση θα εγγραφεί αρχικά ως πέμπτης τάξης και, μετά την εκταμίευση του δανείου LV RRF, προβλέπεται να αναβαθμιστεί σε τρίτης τάξης μέσω ειδικού μηχανισμού επανακατάταξης εξασφαλίσεων.

Επιπλέον, εγκρίθηκε δεύτερη προσημείωση ύψους 416,64 εκατ. ευρώ, επίσης υπέρ της Eurobank, που σχετίζεται με ομολογιακό δάνειο ύψους 347,2 εκατ. ευρώ της Lamda Development από το 2021, καθώς και με συναφείς συμβάσεις ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού και έκδοσης εγγυητικών επιστολών. Η εξασφάλιση αυτή θα εγγραφεί αρχικά ως τέταρτης τάξης και στη συνέχεια θα μετατραπεί σε δεύτερης τάξης μετά την εκταμίευση της νέας χρηματοδότησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε επίσης το «πράσινο φως» για τρίτη προσημείωση υποθήκης ύψους έως 240,5 εκατ. ευρώ προς εξασφάλιση απαιτήσεων που απορρέουν από το ομολογιακό δάνειο της Lamda Riviera. Και αυτή η προσημείωση θα ακολουθήσει αντίστοιχη διαδικασία αναβάθμισης της υποθηκικής της τάξης, στο πλαίσιο του μηχανισμού «Appropriate Rank» που περιγράφεται στη δομή του δανείου LV RRF.

Το ακίνητο επί του οποίου θα εγγραφούν οι προσημειώσεις βρίσκεται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, στη ζώνη επιχειρηματικού κέντρου της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Πρόκειται για οικόπεδο συνολικής επιφάνειας περίπου 122.230 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο η εταιρεία κατέχει ποσοστό 84% εξ αδιαιρέτου. Η έκταση αποκτήθηκε το 2022 μέσω αγοραπωλητηρίου συμβολαίου και θεωρείται μία από τις πλέον στρατηγικές αναπτύξεις του project του Ελληνικού, καθώς εκεί θα δημιουργηθεί το νέο μεγάλο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο της Lamda Development.

Η Energean Oil & Gas

Η Energean Oil & Gas Ενεργειακή Αιγαίου Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η εταιρεία ενίσχυσε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 5,19 εκατ. ευρώ μέσω εισφοράς σε μετρητά και της έκδοσης 519.312 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία. Οι νέες μετοχές διατέθηκαν σε τιμή υπέρ το άρτιο, στα 34,58 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, από τη διάθεση των μετοχών σχηματίστηκε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους 12,76 εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Energean Oil & Gas διαμορφώνεται πλέον σε 49,99 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 4.999.418 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία.

Νέο ευρωπαϊκό δίκτυο εποπτείας για το ξέπλυμα χρήματος

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, γνωστή ως AMLA, ανοίγει στις 28 Μαΐου στη Φρανκφούρτη τη συζήτηση για το νέο σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS), το οποίο αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο συνεργασίας των εποπτικών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναμένεται να επηρεάσει άμεσα και την Ελλάδα, καθώς η εποπτεία τραπεζών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών πληρωμών, παρόχων crypto-assets αλλά και επαγγελματικών κλάδων όπως δικηγόροι, λογιστές και εταιρείες ακινήτων αποκτά πλέον έντονα διασυνοριακό και ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Οι ελληνικές εποπτικές αρχές δεν θα λειτουργούν πλέον απομονωμένα, αλλά ως μέρος ενός ενιαίου και διαρκώς διασυνδεδεμένου ευρωπαϊκού μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών και κοινών ελέγχων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες θα υποχρεούνται να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές με πολύ ταχύτερο και πιο οργανωμένο τρόπο. Το RTS προβλέπει ότι δεδομένα που αφορούν σοβαρούς κινδύνους ξεπλύματος χρήματος, ύποπτες συναλλαγές, αδυναμίες εσωτερικών ελέγχων ή ακόμη και επικείμενες κυρώσεις θα πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα μεταξύ των εποπτών διαφορετικών κρατών-μελών.

Η αλλαγή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις ελληνικές τράπεζες με παρουσία στα Βαλκάνια και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Σε περιπτώσεις όπου θυγατρική ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό εντοπίζει ύποπτες κινήσεις κεφαλαίων μέσω offshore εταιρειών ή λογαριασμών που συνδέονται με την Ελλάδα, οι πληροφορίες θα μεταφέρονται πλέον πολύ πιο γρήγορα στις ελληνικές αρχές. Μέχρι σήμερα, αντίστοιχες διαδικασίες απαιτούσαν συχνά επίσημα αιτήματα συνεργασίας και σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις. Σύμφωνα με την AMLA, τα κενά αυτά επιτρέπουν τη διασυνοριακή μεταφορά παράνομων κεφαλαίων χωρίς επαρκή εποπτεία.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην αγορά ακινήτων. Με το νέο RTS, οι ελληνικές αρχές θα είναι υποχρεωμένες να παρέχουν ταχύτερα στοιχεία για πραγματικούς δικαιούχους, εταιρικές δομές, τραπεζικές διαδρομές κεφαλαίων και επενδυτικά σχήματα όταν άλλη ευρωπαϊκή αρχή διερευνά ύποπτες επενδύσεις σε ελληνικά ακίνητα. Αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, οι βάσεις δεδομένων τραπεζικών λογαριασμών και οι μηχανισμοί διασταύρωσης στοιχείων θα πρέπει να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και να διασυνδεθούν με τις νέες ευρωπαϊκές υποδομές AML/CFT. Οι ελληνικές υπηρεσίες θα καλούνται να ανταποκρίνονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο σε αιτήματα άλλων κρατών-μελών.

Μεγάλες αλλαγές προδιαγράφονται και για τις ελληνικές εταιρείες crypto-assets και fintech. Εφόσον ελληνικές πλατφόρμες παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες άλλων χωρών της ΕΕ, οι ξένες εποπτικές αρχές θα μπορούν να συνεργάζονται απευθείας με τις ελληνικές αρχές για κοινές έρευνες, ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισμένες επιθεωρήσεις. Το νέο καθεστώς αναμένεται να οδηγήσει σε αυστηρότερους ελέγχους σε θέματα KYC, παρακολούθησης συναλλαγών, wallet tracing και ταυτοποίησης των πραγματικών χρηστών υπηρεσιών crypto.

Το νέο σύστημα θα δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στις κοινές εποπτικές προσεγγίσεις. Αυτό σημαίνει ότι η Τράπεζα της Ελλάδος και άλλες ευρωπαϊκές αρχές, όπως η γερμανική BaFin ή η γαλλική ACPR, θα μπορούν να συμφωνούν σε κοινά πλάνα εποπτείας, κοινές επιθεωρήσεις και συντονισμένες δράσεις enforcement για διασυνοριακούς ομίλους.

Σημαντική θεωρείται και η διάσταση που αφορά τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα (politically exposed persons -PEPs). Σε περιπτώσεις όπου ευρωπαϊκές αρχές εντοπίζουν ύποπτες συναλλαγές που σχετίζονται με πολιτικά πρόσωπα, offshore δομές ή εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, οι πληροφορίες θα κοινοποιούνται άμεσα στις ελληνικές αρχές, αυξάνοντας την πίεση για ταχύτερες έρευνες, στενότερο συντονισμό και πιθανές συντονισμένες κυρώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το νέο καθεστώς εισάγει παράλληλα αυξημένες υποχρεώσεις καταγραφής και τεκμηρίωσης. Κάθε αίτημα συνεργασίας, κάθε ανταλλαγή πληροφοριών και κάθε εποπτική ενέργεια θα πρέπει να αρχειοθετείται μέσω κοινών ευρωπαϊκών διαδικασιών, με τη χρήση ενιαίων προδιαγραφών για τα αιτήματα και τις απαντήσεις των εποπτικών αρχών, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και οι ασυμβατότητες μεταξύ διαφορετικών χωρών.

Τέλος, οι αλλαγές επεκτείνονται και στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου δικηγορικά γραφεία, λογιστικές εταιρείες, εταιρείες trust services, έμποροι πολυτελών αγαθών, επιχειρήσεις real estate, καζίνο και online gaming πλατφόρμες θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρότερη ευρωπαϊκή εποπτεία, ιδιαίτερα όταν δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακές εταιρικές δομές ή εξυπηρετούν πελάτες υψηλού κινδύνου.

Η Y/KNOT Shipping

Στη σύσταση της νέας ναυτιλιακής εταιρίας Y/KNOT Shipping προχώρησε χθες η εισηγμένη Y/KNOT Invest. Η νέα εταιρεία που συστάθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ θα δραστηριοποιείται στις θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων, στις υπηρεσίες διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων, στις ναυλομεσιτικές υπηρεσίες, καθώς και στην πρακτόρευση πλοίων εξωτερικού. Μοναδικός μέτοχος της εταιρίας είναι η Y/KNOT Invest η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου μέσω 25.000 ονομαστικών μετοχών. Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας απαρτίζεται από τους Παναγιώτη Τζώρτζη ως πρόεδρο, Γιώργο Κούτσο ως αναπληρωτή πρόεδρο και Ρήγα Τζώρτζη ως μέλος.