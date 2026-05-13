Νησιά «διαμάντια» κοντά στην Αττική για μονοήμερες εκδρομές και τις πρώτες βουτιές της χρονιάς.

Τα νησιά της Ελλάδας αποτελούν ένα από τα κυριότερα γνωρίσματα της χώρας και κάθε χρόνο συγκεντρώνουν πλήθος επισκεπτών που επιθυμούν να απολαύσουν τον καλοκαιρινό ήλιο και τα κρυστάλλινα νερά.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μερικών από αυτών είναι το γεγονός ότι απέχουν μόλις λίγη ώρα από την Αθήνα με αποτέλεσμα να είναι εύκολα προσβάσιμα σε όσους επιθυμούν να απολαύσουν μία μονοήμερη εκδρομή πλάι στο κύμα.

Άλλα από αυτά είναι κοσμοπολίτικα, άλλα αποπνέουν την αύρα της παράδοσης και άλλα φημίζονται για τις αμμουδιές και τα κρυστάλλινα νερά τους.

7 νησιά κοντά στην Αθήνα για μονοήμερες αποδράσεις από την καθημερινότητα

Όσο ο καιρός θυμίζει όλο και περισσότερο καλοκαίρι η παραμονή στην πόλη γίνεται όλο και πιο δύσκολη με αποτέλεσμα να κρίνεται – σχεδόν – απαραίτητη μία μονοήμερη απόδραση σε μέρη και νησιά κοντά στην Αττική.

Η Ύδρα, οι Σπέτσες, ο Πόρος, το Αγκίστρι, η Κέα (Τζια) και η Σαλαμίνα, αποτελούν μόλις μερικές από τις πιο γοητευτικές επιλογές για τα Σαββατοκύριακα και τις πρώτες βουτιές του έτους.

Η Ύδρα είναι ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά νησιά του Αργοσαρωνικού, γνωστό για την αρχοντική αρχιτεκτονική, τα πέτρινα σοκάκια και το γεγονός ότι δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα, με όλες τις μετακινήσεις να γίνονται με τα πόδια, ποδήλατα ή θαλάσσια ταξί. Το λιμάνι της αποπνέει τον αέρα του παραδοσιακού και του κοσμοπολίτικου χαρακτήρα. Είναι ιδανική για ρομαντικά διήμερα ή μονοήμερες εκδρομές, καθώς απέχει περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά έως 2 ώρες από την Αθήνα με ταχύπλοο από τον Πειραιά.

Οι Σπέτσες συνδυάζουν κοσμοπολίτικη αίσθηση με ναυτική ιστορία και το καλοκαίρι γεμίζει ζωή με επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Το νησί ξεχωρίζει για τις παραλίες του και τα εντυπωσιακά αρχοντικά ενώ η Ντάπια και το Παλιό Λιμάνι διαθέτουν μαγαζιά και εστιατόρια που γεμίζουν με ζωή τόσο τη μέρα όσο και τη νύχτα. Οι μετακίνηση με αυτοκίνητο δεν είναι συνηθισμένη, καθώς η κυκλοφορία επιτυγχάνεται κυρίως με μηχανάκια, ποδήλατα και άμαξες, κάτι που του δίνει ιδιαίτερο χαρακτήρα. Από την Αθήνα απέχει περίπου 2 έως 2,5 ώρες με ταχύπλοο από τον Πειραιά, γεγονός που καθιστά το νησί ιδανικό προορισμό για μονοήμερες εκδρομές.

Ο Πόρος είναι ένα καταπράσινο πολύ δημοφιλές για σύντομες αποδράσεις, που ξεχωρίζει για τον χαλαρό χαρακτήρα του. Ξεχωρίζει για το γραφικό λιμάνι του, τα νεοκλασικά σπίτια και τα πευκοδάση που φτάνουν σχεδόν μέχρι τη θάλασσα. Διαθέτει όμορφες, ήρεμες, οργανωμένες και μη παραλίες και συχνά γίνεται πόλος έλξης τόσο για οικογένειες όσο και για ζευγάρια. Η πρόσβαση είναι εύκολη, καθώς απέχει περίπου 1 ώρα με ταχύπλοο από το λιμάνι του Πειραιά.

Αντίστοιχα, το Αγκίστρι, αποτελεί μία από τις πιο οικονομικές επιλογές σε νησιά κοντά στην Αθήνα και ξεχωρίζει για τις πευκόφυτες παραλίες και τα καθαρά νερά του. Απέχει περίπου 55 λεπτά έως 1,5 ώρα από τον Πειραιά, ενώ θεωρείται ο ιδανικός προορισμός για όσους θέλουν να απολαύσουν μέρες ηρεμίας μακριά από την πολυκοσμία.

Η Κέα – γνωστή και Τζια – είναι το πιο κοντινό κυκλαδίτικο νησί στην Αθήνα και ξεχωρίζει για τον χαρακτήρα, την αρχιτεκτονική και τους ήρεμους ρυθμούς ζωής που προσφέρει. Το χωριό Ιουλίδα, αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά μέρη του νησιού. Η απόσταση από την Αθήνα υπολογίζεται περίπου στις 2 ώρες: 1 ώρα οδικώς μέχρι το Λαύριο και άλλη 1 ώρα με ferry της γραμμής.

Η Αίγινα είναι από τα πιο δημοφιλή κοντινά νησιά στην Αθήνα, γνωστή για τα φιστίκια της, τα νεοκλασικά κτίρια στο λιμάνι και τη ζωντανή αλλά ταυτόχρονα χαλαρή ατμόσφαιρα. Συνδυάζει όμορφες παραλίες, παραδοσιακά χωριά και σημαντικά αξιοθέατα όπως ο Ναός της Αφαίας, ενώ έχει πολλές επιλογές για φαγητό και σύντομες αποδράσεις όλο τον χρόνο. Είναι ιδανική τόσο για μονοήμερη όσο και για σαββατοκύριακο, γιατί προσφέρει εύκολη πρόσβαση και όλα όσα χρειάζεται ο ταξιδιώτης.

Τελος, η Σαλαμίνα είναι το πιο κοντινό, μεγάλο, νησί στην Αθήνα και συνδέεται με τακτικά δρομολόγια με ferry από το Πέραμα. Παρότι δεν έχει τον συνηθισμένο νησιωτικό χαρακτήρα, διαθέτει μεγάλες ακτογραμμές, ταβέρνες δίπλα στη θάλασσα και αρκετές ήσυχες παραλίες, ιδανικές για μονοήμερη εκδρομή. Είναι πρακτική και οικονομική επιλογή για γρήγορη απόδραση, καθώς από το κέντρο της Αθήνας χρειάζεται μόλις μία ώρα για να φτάσετε στο λιμάνι της Σαλαμίνα.