Ένα Κυκλαδίτικο νησί που σημειώνει ήδη από την άνοιξη σχεδόν 90% πληρότητα για τις ημέρες του Αυγούστου.

Τα νησιά αποτελούν μία από τις σημαντικότερες φυσικές «κληρονομιές» της Ελλάδας που κάθε χρόνο προσελκύουν πλήθος τουριστών εντός και εκτός συνόρων προκειμένου να απολαύσουν τον καλοκαιρινό ήλιο, τις θάλασσες και τις στιγμές του ελληνικού καλοκαιριού. Οι θάλασσες της χώρας είναι γεμάτες από κοσμοπολίτικα και λιγότερα δημοφιλή νησιά ωστόσο, η Τήνος φαίνεται πως εξελίσσεται στο απόλυτο «outsider» του φετινού καλοκαιριού, κερδίζοντας ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών που αναζητούν προορισμό αυθεντικό, κοσμοπολίτικο αλλά και βαθιά συνδεδεμένο με την κυκλαδίτικη παράδοση.

Σύμφωνα μάλιστα με τις μηχανές αναζήτησης πρόκειται για έναν προορισμό που η πληρότητα στα διαθέσιμα καταλύματα του νησιού ξεπερνά ήδη το 90% για τις περισσότερες ημέρες του Αυγούστου.

Τήνος – Ένα εντυπωσιακό Κυκλαδίτικο νησί με βαθιά θρησκευτική σύνδεση

Η Τήνος καταφέρνει να συνδυάζει διαφορετικές εμπειρίες σε έναν μόνο προορισμό.

Από τη μία πλευρά, διαθέτει την ηρεμία και την αυθεντικότητα ενός παραδοσιακού κυκλαδίτικου νησιού, με γραφικά χωριά, παραδοσιακά σοκάκια και τοπική αρχιτεκτονική που διατηρείται αναλλοίωτη στον χρόνο. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε πόλο έλξης για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν θρησκευτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες με την έντονη νυχτερινή ζωή.

Το νησί διατηρεί τον αυθεντικό και θρησκευτικό χαρακτήρα του, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προσκυνηματικούς προορισμούς της Ελλάδας χάρη στον Ιερό Ναό της Παναγίας.

Οι παραλίες της Τήνου αποτελούν επίσης ένα «φυσικό διαμάντι». Οι πληθώρα επιλογών, δίνει στον επισκέπτη την δυνατότητα να απολαύσει την ηρεμία πλάι στο κύμα ή τους έντονους ρυθμούς του νησιού σε οργανωμένες ακτές με beach bars και κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα.

Η πρωτεύουσα της Τήνου, η Χώρα ή αλλιώς Τήνος, αποτελεί το κεντρικό λιμάνι και την «καρδιά» του νησιού. Πρόκειται για έναν παραθαλάσσιο οικισμό που συνδυάζει τη χαρακτηριστική κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με έντονη θρησκευτική και πολιτιστική ταυτότητα, ενώ στις γύρω περιοχές δεσπόζουν παραδοσιακά χωριά του νησιού.

Η Τήνος καταφέρνει να συνδυάζει μοναδικά την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη ταξιδιωτική εμπειρία, γεγονός που εξηγεί γιατί αποτελεί έναν από τους πιο περιζήτητους προορισμούς του φετινού καλοκαιριού.