Σε μία επίδειξη αυστηρότητας, η Δικαιοσύνη φέρνει πλέον στο εδώλιο του κατηγορουμένου ακόμη και μωρά!!!

Βρέφη από 4 έως 9 μηνών, παιδιά δύο ή τριών ετών με το μεγαλύτερο να είναι μόλις 11 χρονών, δικάστηκαν ως ενήλικες από τα Ποινικά Δικαστήρια, κατά παράβαση του νόμου που απαγορεύει τη δίωξη σε ανηλίκους κάτω των 12 ετών.

Πέντε παιδιά στο εδώλιο!

Πλειοδοτώντας σε σκληρότητα και τιμωρητική διάθεση, η Δικαιοσύνη παρέπεμψε σε δίκη όχι ένα αλλά συνολικά πέντε παιδιά σε Αθήνα και Βόλο τα οποία δικάστηκαν, ωσεί παρόντα. Τι κι αν ήταν λίγων μηνών όταν διαπράχθηκαν οι πράξεις που τους καταλογίζονται; Σε βάρος των παιδιών ασκήθηκαν ποινικές διώξεις που τα οδήγησαν στο εδώλιο. Τέσσερα από αυτά στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ενώ το ένα, το μεγαλύτερο, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο του Βόλου. Άτεγκτη η ποινική αντιμετώπιση των παιδιών. Δύο από τους ανήλικους «εγκληματίες» κρίθηκαν ένοχοι. Δύο ετών ο ένας και 11 ετών ο δεύτερος. Ούτε λόγος από τους δικαστές για όσα προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα ή τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που ήταν μπροστά τους και ορίζουν με σαφήνεια πως τα παιδιά των 12 ετών παραμένουν ατιμώρητα, καθώς έχει αναγνωρίσει ο νομοθέτης πως ο ανήλικος σε αυτή την ηλικία δεν έχει αναπτύξει πλήρως την προσωπικότητά του για να υπάρχει η δυνατότητα καταλογισμού.

Αυτό όμως που αναγνωρίζει το ελληνικό ποινικό δίκαιο φαίνεται πως κάποιοι δικαστές αγνοούν η πετούν στα σκουπίδια. Στην πάταξη της εγκληματικότητας, η αναζήτηση των εγκληματιών από …κούνια φαντάζει στα μάτια τους ως πιο αποτελεσματικός δρόμος. Οι ανήλικοι εξάλλου στους οποίους φορτώνονται οι κατηγορίες, προέρχονται συνήθως από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δυσλειτουργικές οικογένειες ή είναι ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Είναι τα παιδιά που παραμένουν πάντα αόρατα για την κοινωνία.

Μωρά κατηγορούμενα για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια!!!

Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια δικάστηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, τέσσερα προσφυγόπουλα, εκ των οποίων , τα δύο από 4 έως 9 μηνών, και τα υπόλοιπα 2 και 3 ετών. Το «έγκλημά» τους; Είχαν ανοίξει το φούρνο στο διαμέρισμα όπου έμεναν μαζί με άλλους πρόσφυγες, στην οδό Αχαρνών προκειμένου να ζεσταθούν από το κρύο, ενώ ακριβώς δίπλα από την κουζίνα, είχαν βάλει ένα στρώμα στο οποίο έπεσαν να κοιμηθούν. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσει πυρκαγιά από την οποία ευτυχώς γλύτωσαν τα ίδια, χωρίς παράλληλα να κινδυνεύσουν οι ένοικοι από τα άλλα διαμερίσματα στην πολυκατοικία. Το δικαστήριο καταδίκασε τα ένα από τα τέσσερα παιδιά σε ποινή φυλάκισης 2 μηνών, με αναστολή.

Την ίδια ποινή επέβαλε και στους υπόλοιπους τέσσερις πρόσφυγες που ήταν κατηγορούμενοι. Κρίσιμη λεπτομέρεια: το παιδί που κρίθηκε ένοχο ήταν μόλις 2 ετών όταν εκδηλώθηκε η φωτιά. Ενδεικτικό είναι το σκεπτικό της απόφασης που καταλογίζει έλλειψη της δέουσας προσοχής που θα έδειχνε κάθε συνετός άνθρωπος, σε όλους τους καταδικασθέντες, μεταξύ των οποίων και στο δίχρονο παιδί. «ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτούς ένοχους του ότι: την 13/12/2018 και περί ώρα 9:40 πμ. οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι διέμεναν σε διαμέρισμα του 4ου ορόφου πολυκατοικίας, κείμενης επί της οδού Αχαρνών, μισθωμένου από αναπτυξιακή εταιρία ΟΤΑ για φιλοξενία προσφύγων, ως φιλοξενούμενοι πρόσφυγες-ένοικοι του διαμερίσματος από αμέλειά τους προξένησαν πυρκαγιά από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα.

Πιο συγκεκριμένα, αυτοί από έλλειψη της κατά αντικειμενική κρίση επιμέλειας και προσοχής, την οποία αφενός μεν όφειλαν να καταβάλουν ως μέσοι συνετοί και ευσυνείδητοι άνθρωποι από παρόμοιες συνθήκες, με βάση τους ισχύοντες νομικούς κανόνες, την κοινή πείρα και λογική, την συνήθη πορεία των πραγμάτων και αφετέρου μπορούσαν να καταβάλουν με βάση τις προσωπικές τους ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες, άναψαν τον φούρνο της κουζίνας του διαμερίσματος, προκειμένου να ζεσταθούν, τοποθέτησαν ωστόσο δίπλα του ένα στρώμα. Δεν προέβλεψαν όμως το αξιόποινο αποτέλεσμα που επήλθε από την πιο πάνω περιγραφόμενη αμελή συμπεριφορά τους, ήτοι ότι το στρώμα ανεφλέγη και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία ταχέως εξαπλώθηκε στο διαμέρισμα στο οποίο διέμεναν και από την οποία απειλήθηκαν τα γειτονικά διαμερίσματα τρίτων ιδιοκτητών".

11χρονη ένοχη για συνέργεια σε απάτη!!

Για το αδίκημα της «συνέργειας σε απάτη τελεσθείσα άπαξ και κατ’ εξακολούθηση» καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο του Βόλου μία 11χρονη από τη Μαγνησία η οποία κρίθηκε ότι με τη 41χρονη μητέρα της, «παρείχαν συνδρομή σε άγνωστο άτομο να εξαπατήσει μία γυναίκα, πείθοντάς την να βάλει χρήματα στον λογαριασμό στον οποίο ήταν και οι δύο συνδικαιούχες, παριστάνοντας ψευδώς ότι της έχει στείλει από τις ΗΠΑ ως δώρο, ένα πακέτο με πολλά χρήματα». Η ποινή που επιβλήθηκε στο 11χρονο κορίτσι ήταν ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή, υπό τον όρο μάλιστα της μερικής ικανοποίησης της παθούσας.

H αναίρεση των δικαστικών αποφάσεων από τον Άρειο Πάγο

Και οι δύο αυτές αποφάσεις δέχτηκαν πάντως ισχυρό «ράπισμα» από τον Άρειο Πάγο που τελικά τις αναίρεσε και κήρυξε απαράδεκτη την ποινική δίωξη σε βάρος των παιδιών. «Οι πράξεις ανηλίκων νεότερων των δώδεκα ετών αποτελούν αντικείμενο ενασχόλησης των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και όχι των ποινικών δικαστηρίων, και επομένως είναι ποινικά αδιάφορες.», τονίζουν οι αρεοπαγίτες που επιλήφθηκαν των δύο υποθέσεων, ύστερα από σχετική εισαγγελική πρόταση για την αναίρεσή τους. Καταλόγισαν μάλιστα στα δύο δικαστήρια υπέρβαση εξουσίας, αφού άσκησαν «δικαιοδοσία που δεν τους παρέχεται από το νόμο»

Πότε αρχίζει η ποινική ευθύνη των ανηλίκων

Ο γνωστός ποινικολόγος και διδάκτωρ της Νομικής Ευτύχης Φυτράκης που έφερε στο φως τις εν λόγω αποφάσεις, τονίζει ότι «οι αβασάνιστες ποινικές διώξεις και καταδίκες, π.χ. για εμπρησμό από αμέλεια κατά παραυτουργία, σε βρέφη τα οποία κατά την τέλεση της πράξης ήταν ελάχιστων μηνών ή σε παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών πλήττουν το κύρος της Δικαιοσύνης στο σύνολό της». Εξηγεί δε πως «στη χώρα μας το ηλικιακό όριο της ποινικής ευθύνης βρίσκεται στα 15 έτη (συμπληρωμένα). Ειδικότερα, ανήλικοι θεωρούνται όσοι έχουν ηλικία μεταξύ του δωδέκατου (12)3 και του δέκατου όγδοου (18) έτους της ηλικίας τους (άρθ. 121 § 1 ΠΚ). Στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών (αλλά πάνω από τα 12) δεν καταλογίζεται μεν η αξιόποινη πράξη που τέλεσαν (άρθ. 126 § 1 ΠΚ) αλλά μπορεί να τους επιβληθούν αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα. Αντίθετα, οι ανήλικοι κάτω των 12 ετών «δεν πράττουν» καν και, αυτονοήτως, δεν τους καταλογίζεται η πράξη που τέλεσαν»

Ο κ. Φυτράκης θεωρεί πως «είναι εξαιρετικά θετικό και οπωσδήποτε ελπιδοφόρο ότι η Εισαγγελία, ως θεματοφύλακας της νομιμότητας, κινήθηκε αυτεπαγγέλτως, με αίτηση αναιρέσεως,, ,Δόθηκε, έτσι, η ευκαιρία στον Άρειο Πάγο να διορθώσει μια νομική «ανορθογραφία» και να ορθοτομήσει την αλήθεια του Ποινικού Κώδικα» αλλά συμπληρώνει: «Είναι άγνωστο, ωστόσο, πόσες όμοιες αποφάσεις έχουν εκδοθεί, χωρίς αυτές να οδηγηθούν στο Ακυρωτικό δικαστήριο προς διόρθωση»

Περισσότεροι από 100 ανήλικοι κρατούνται στις φυλακές

Δεν παραλείπει ωστόσο ο κ. Φυτράκης να πει πως οι ανήλικοι κρατούμενοι ξεπερνούν ήδη τους 100 στη χώρα μας παρουσιάζοντας μία εκρηκτική αύξηση την τελευταία διετία 246, 6%, ενώ αναφερόμενος στη συζήτηση γύρω από το θέμα της μείωσης του κατώτατου ηλικιακού ορίου ποινικής ευθύνης των ανηλίκων, σημειώνει πως «στερείται επιστημονικής (εγκληματολογικής) τεκμηρίωσης».