Με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε η προσωρινή φύλαξη του αγοριού σε άτομο του φιλικού περιβάλλοντος.

Ελεύθερη αφέθηκε η 25χρονη μητέρα του 5χρονου παιδιού που είχε μείνει μόνο του στο σπίτι και προκάλεσε αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη, όταν άρχισε να πετά αντικείμενα από το μπαλκόνι διαμερίσματος 6ου ορόφου σε πολυκατοικία στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ωστόσο η εκδίκαση αναβλήθηκε, με αποτέλεσμα να αρθεί η κράτηση της κατηγορούμενης. Σε βάρος της έχει ασκηθεί δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή μητέρα φέρεται να υποστήριξε προανακριτικά ότι αποχώρησε για σύντομο χρονικό διάστημα από το σπίτι, προκειμένου να μεταβεί σε γιατρό, έχοντας προηγουμένως κανονίσει να υπάρχει άτομο που θα πρόσεχε το παιδί. Ωστόσο, το πρόσωπο αυτό δεν εμφανίστηκε ποτέ, με αποτέλεσμα το 5χρονο αγόρι να μείνει μόνο του.

Το χρονικό του περιστατικού

Για περίπου μία ώρα, το παιδί παρέμεινε χωρίς επίβλεψη στο διαμέρισμα, κατά τη διάρκεια της οποίας άρχισε να πετά στο δρόμο διάφορα αντικείμενα, όπως πέτρες, παιχνίδια, επιτραπέζια, κουβά με σφουγγαρίστρα, ακόμα και ηλεκτρική σκούπα. Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, ενώ στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία. Οι αστυνομικοί, προκειμένου να προσεγγίσουν με ασφάλεια το παιδί, εισήλθαν στο διαμέρισμα μέσω της ταράτσας της πολυκατοικίας, καθώς η κεντρική είσοδος ήταν κλειδωμένη. Μετά την είσοδό τους κατάφεραν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια του ανηλίκου και να σταματήσουν τη ρίψη αντικειμένων, χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

