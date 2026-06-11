Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε άλλο ένα αυτοκίνητο.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/06) σε νταλίκα αλλά και σε ΙΧ αυτοκίνητο που κινούταν στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.

Η φωτιά ξέσπασε τη στιγμή που η νταλίκα βρισκόταν στο ύψος του Λακκώματος, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση. Συγκεκριμένα, 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα επιχείρησαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε άλλο αυτοκίνητο.

Από το συμβάν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, με τις αρμόδιες αρχές να διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=1g2gTwiO_rU}

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΙΑ ΦΩΚΑ / EUROKINISSI