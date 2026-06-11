Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (11/06) σε νταλίκα αλλά και σε ΙΧ αυτοκίνητο που κινούταν στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.
Η φωτιά ξέσπασε τη στιγμή που η νταλίκα βρισκόταν στο ύψος του Λακκώματος, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση. Συγκεκριμένα, 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα επιχείρησαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε άλλο αυτοκίνητο.
Από το συμβάν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, με τις αρμόδιες αρχές να διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια της φωτιάς.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΙΑ ΦΩΚΑ / EUROKINISSI