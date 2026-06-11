Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του.

Ατύχημα σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης κατά την προσγείωση αεροσκάφους τύπου PZL της 359 ΜΑΕΔΥ, όταν παρουσιάστηκε δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, το αεροσκάφος επέστρεφε από προγραμματισμένη αποστολή περιπολίας, όταν κατά την προσγείωσή του τα φρένα δεν λειτούργησαν κανονικά. Ως αποτέλεσμα, το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε με τη μύτη στον αεροδιάδρομο, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών του αεροδρομίου. Ο πιλότος δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της δυσλειτουργίας, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για την απομάκρυνση του αεροσκάφους από τον διάδρομο και την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου.