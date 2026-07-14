Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ και δεν έχουν ακόμη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Βασική προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να υπολείπονται του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης για τη λήψη πλήρους σύνταξης.

Ένα νέο κύκλο του ιδιαίτερα δημοφιλούς προγράμματος απασχόλησης για ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει μέσα στον Ιούλιο η ΔΥΠΑ, δίνοντας σε περίπου 8.000 ανέργους τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην εργασία σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ και δεν έχουν ακόμη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Βασική προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να υπολείπονται του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης για τη λήψη πλήρους σύνταξης.

Η διάρκεια της επιδοτούμενης απασχόλησης θα φτάνει έως και τους 24 μήνες. Στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους ωφελούμενους να συμπληρώσουν τον ασφαλιστικό χρόνο που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή τους, ενώ παράλληλα θα καλυφθούν ανάγκες στελέχωσης σε υπηρεσίες του Δημοσίου.

Οι θέσεις εργασίας θα αφορούν δήμους, περιφέρειες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και άλλους δημόσιους οργανισμούς. Οι φορείς θα υποβάλουν αιτήματα προς τη ΔΥΠΑ για τον αριθμό των θέσεων που επιθυμούν να καλύψουν, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Στη συνέχεια, η ΔΥΠΑ θα πραγματοποιεί τις υποδείξεις των ανέργων από το Ψηφιακό Μητρώο της, με βάση τα στοιχεία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Μετά την υπόδειξη, οι φορείς θα προχωρούν στην πρόσληψη των εργαζομένων σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι συμβάσεις θα είναι πλήρους απασχόλησης. Οι αποδοχές θα υπολογίζονται με βάση τον ισχύοντα κατώτατο μισθό, ο οποίος ανέρχεται στα 920 ευρώ μικτά μηνιαίως. Στις περιπτώσεις όπου προβλέπονται επιδόματα ή άλλες νόμιμες προσαυξήσεις, αυτά θα καταβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης θα καταβάλλονται κανονικά οι ασφαλιστικές εισφορές, με αποτέλεσμα ο χρόνος εργασίας να αναγνωρίζεται ως συντάξιμος. Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται ανά μήνα πλήρους απασχόλησης και έως 25 ημέρες ασφάλισης.

Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους του προγράμματος θα καλύπτεται από τη ΔΥΠΑ

Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους του προγράμματος θα καλύπτεται από τη ΔΥΠΑ. Η επιδότηση θα ανέρχεται στο 75% του συνολικού μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους κάθε εργαζομένου, ενώ το υπόλοιπο 25% θα καλύπτεται από τον φορέα που πραγματοποιεί την πρόσληψη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ανώτατο ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης αναμένεται να φτάνει τα 750 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι περισσότερες θέσεις εκτιμάται ότι θα καλύψουν ανάγκες των δήμων, όπου καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις προσωπικού. Ανάμεσα στις ειδικότητες που αναμένεται να ζητηθούν περιλαμβάνονται εργαζόμενοι στις υπηρεσίες καθαριότητας, διοικητικό προσωπικό, τεχνικές ειδικότητες και προσωπικό υποστήριξης.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά στο πλαίσιο του συγκεκριμένου επιδοτούμενου προγράμματος και δεν αφορούν μόνιμες θέσεις προσωπικού. Ως εκ τούτου, δεν εντάσσονται στις διαδικασίες των τακτικών προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ.

Το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης δράσης που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση της απασχόλησης των μεγαλύτερων ηλικιακά ανέργων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μέσω των προηγούμενων κύκλων έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας περισσότεροι από 30.000 άνεργοι.

Η επίσημη πρόσκληση της ΔΥΠΑ αναμένεται να δημοσιευθεί έως το τέλος Ιουλίου και θα περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διαδικασία υποβολής των αιτημάτων από τους φορείς και τον τρόπο επιλογής των ωφελουμένων.