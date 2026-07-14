Oι μισθοί των Αθηναίων βρίσκονται μόλις στο 24% των αμερικανικών, αλλά το κόστος ζωής έχει «σκαρφαλώσει» προκλητικά στο 62,4% του επιπέδου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την τελευταία θέση καταλαμβάνει η Αθήνα ανάμεσα στις πενήντα οικονομικά ισχυρές πόλεις του πλανήτη, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση «Mapping the World’s Prices» της Deutsche Bank για το 2026.

Το βασικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στην κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης των κατοίκων της, καθώς το χάσμα μεταξύ των χαμηλών αμοιβών και του υψηλού κόστους διαβίωσης παραμένει χαοτικό.

Αν και η Αθήνα κατέγραψε μια από τις πιο δυναμικές αυξήσεις αποδοχών σε βάθος δεκαετίας, με τον μέσο καθαρό μισθό να διαμορφώνεται φέτος στα 1.321 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 61,3% από το 2016, η θετική αυτή εξέλιξη εξανεμίστηκε από την πρωτοφανή άνοδο των ενοικίων.

Οι αναλυτές του επενδυτικού οίκου υπογραμμίζουν ότι η ποιότητα ζωής συνδέεται άρρηκτα με το πόσο αντέχει το εισόδημα μετά την πληρωμή της στέγασης. Στην ελληνική πρωτεύουσα, η αγορά ακινήτων κινήθηκε με ρυθμούς-ρεκόρ παγκοσμίως, αφού η μίσθωση ενός κεντρικού διαμερίσματος τριών υπνοδωματίων εκτοξεύθηκε κατά 144% σε σύγκριση με το 2016 και αγγίζει πλέον τα 1.330 δολάρια.

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Ως εκ τούτου, για ένα νοικοκυριό με δύο εργαζόμενους που νοικιάζουν το παραπάνω ακίνητο, το εναπομείναν διαθέσιμο εισόδημα φτάνει τα 1.312 δολάρια, παρουσιάζοντας οριακή άνοδο μόλις 20% στη δεκαετία. Παράλληλα, το κόστος αγοράς ανά τετραγωνικό μέτρο στο κέντρο της πόλης αυξήθηκε κατά 150% μέσα σε δέκα χρόνια, φτάνοντας τα 4.016 δολάρια.

Η οικονομική πίεση γίνεται ακόμη πιο εμφανής όταν η Αθήνα συγκρίνεται με το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, τη Νέα Υόρκη. Οι καθαρές μηνιαίες απολαβές ενός Αθηναίου αντιπροσωπεύουν μόλις το 24% των αντίστοιχων αμερικανικών, όμως οι τιμές των αγαθών στην ελληνική πρωτεύουσα βρίσκονται στο δυσανάλογα υψηλό 62,4% των επιπέδων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στον τομέα της αγοραστικής δύναμης, η Ελλάδα κατατάσσεται ως η 24η ακριβότερη χώρα παγκοσμίως σε σχέση με την αμερικανική αγορά.

200% πάνω η τιμή της βενζίνης, 138% πάνω ένα τζιν Levi's

Η ακρίβεια αποτυπώνεται έντονα στην καθημερινότητα, με τη βενζίνη να είναι κατά 209% ακριβότερη σε σχέση με τη Νέα Υόρκη, γεγονός που καθιστά την Αθήνα την ένατη ακριβότερη πόλη στον κόσμο στο συγκεκριμένο κριτήριο.

Παρόμοια εικόνα επικρατεί και στην ένδυση, με ένα τζιν Levi’s 501 να κοστίζει στο 138% της αμερικανικής τιμής, ενώ στο γρήγορο φαγητό το κόστος αγγίζει το 85%, στα αναψυκτικά το 76%, στον καπουτσίνο το 70% και στην εγχώρια μπύρα το 64%.

Το σούπερ μάρκετ, αν και παρουσιάζει μείωση συγκριτικά με το 2012, έχει καταγράψει αύξηση 20,5% στη δεκαετία και βρίσκεται στο 55% των τιμών της Νέας Υόρκης.

Το μόνο έντονα φθηνό κριτήριο είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες, με τη μηνιαία κάρτα να κοστίζει μόλις το 22% της αντίστοιχης αμερικανικής. Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους δείκτες διαβίωσης, η Αθήνα παίρνει χαμηλό βαθμό στην ασφάλεια και το σύστημα υγείας, καταγράφει μέτριες επιδόσεις στο κυκλοφοριακό, αλλά διατηρεί ένα εξαιρετικό προφίλ στον τομέα του κλίματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως στον αντίποδα, το Λουξεμβούργο, η Κοπεγχάγη και το Άμστερνταμ οδηγούν την κούρσα της καλύτερης ποιότητας ζωής διεθνώς, με το Μόναχο, τη Βιέννη και τη Φρανκφούρτη να ακολουθούν στις επόμενες θέσεις.

Η Ζυρίχη και η Γενεύη παραμένουν στην κορυφή των πιο ακριβών πόλεων, ενώ το Τελ Αβίβ παρουσιάζει ραγδαία άνοδο τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης.

Τέλος, το Τόκιο αναδεικνύεται ως μια εξαιρετικά οικονομική επιλογή για τις ανεπτυγμένες αγορές, με το κόστος εστίασης στο ένα τρίτο της Νέας Υόρκης.