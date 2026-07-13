Οι εικόνες από τις εστίες είναι ενδεικτικές της απαράδεκτης κατάστασης που επικρατεί με τους κοριούς, με το ΙΝΕΔΙBIM να κωφεύει στις εκκλήσεις των φοιτητών.

Σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση στη Φοιτητική Εστία Αθηνών (ΦΕΑ) διατυπώνει ο Σύλλογος Οικοτρόφων, κάνοντας λόγο για εκτεταμένο πρόβλημα με κοριούς σε δωμάτια και για καθυστέρηση στην αντιμετώπισή του από τους αρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με την καταγγελία των φοιτητών, από τις 22 Ιουνίου μετά από παρέμβαση του Συλλόγου, η διοίκηση της ΦΕΑ απέστειλε αίτημα προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) για έκτακτη απεντόμωση και απολύμανση σε αρκετά δωμάτια όπου είχε εντοπιστεί το πρόβλημα. Όπως αναφέρουν οι οικότροφοι, μία εβδομάδα αργότερα στάλθηκε και δεύτερο αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς –όπως υποστηρίζουν– να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα ουσιαστική παρέμβαση.

«Εδώ και 20 ημέρες, ενώ τους έχει γίνει ξεκάθαρη η επικινδυνότητα της κατάστασης, δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για το πρόβλημα», αναφέρει ο Σύλλογος, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των οικοτρόφων». Οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι καλούνται να μένουν σε δωμάτια με κοριούς εν μέσω καλοκαιριού και κατηγορούν τη διοίκηση της εστίας και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για αδράνεια.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς, όπως καταγγέλλουν, τον Μάιο είχαν αντιμετωπίσει αντίστοιχο πρόβλημα με έντομα, ζητώντας ολική απεντόμωση της εστίας, χωρίς άμεση ανταπόκριση. Οι φοιτητές στρέφουν τα βέλη τους προς την κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, υποστηρίζοντας ότι οι φοιτητικές εστίες αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα συντήρησης και υποχρηματοδότησης.

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Κινητοποίηση στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ την Τετάρτη 15 Ιουλίου

Ο Σύλλογος Οικοτρόφων ΦΕΑ ανακοίνωσε κινητοποίηση στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι, διεκδικώντας άμεσες λύσεις για τα προβλήματα της εστίας. Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνονται η άμεση απεντόμωση και η αντιμετώπιση του προβλήματος με τους κοριούς στη ΦΕΑ, η επισκευή όλων των πλυντηρίων της εστίας, η παραλαβή του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού που, όπως αναφέρουν, έχει ζητηθεί εδώ και τρία χρόνια, καθώς και η συνέχιση της σίτισης κατά τις διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιριού και η τοποθέτηση κλιματισμού σε όλα τα δωμάτια κατά τους θερινούς μήνες. Οι φοιτητές δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις ώστε οι φοιτητικές εστίες να παρέχουν αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης.

Η ανάρτηση των φοιτητών

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